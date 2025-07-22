لماذا نستيقظ "فجأة" في هذا التوقيت؟

الوكيل الإخباري- يشير خبراء النوم وعلماء النفس إلى أن الاستيقاظ المفاجئ بين الثالثة والخامسة صباحًا ليس مجرد نتيجة لعادات نوم سيئة، بل قد يعكس توترًا نفسيًا مكبوتًا أو اضطرابًا في الإيقاع البيولوجي للجسم.

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في بعض الثقافات، تُعرف هذه الفترة بـ"ساعة الذئب"، إذ تُعتبر وقتًا تزداد فيه الكوابيس والأفكار السلبية، ويشعر البعض خلالها بالقلق أو الانزعاج أو الوحدة.



علميًا، يكون الجسم في أعمق مراحل النوم خلال هذا الوقت، ومع وجود ضغط نفسي، قد تؤدي أفكار متسارعة أو تغيّرات طفيفة في الجسم إلى الاستيقاظ وصعوبة العودة للنوم.



ويرى الخبراء أن هذا النوع من الأرق قد يدل على تراكم ضغوط نفسية غير معالجة أو تحديات حياتية تشغل العقل اللاواعي.



وللتخفيف من هذه الحالة، ينصح بـ:

تدوين الأفكار قبل النوم

التأمل والتنفس العميق

تجنّب الشاشات والكافيين مساءً

الالتزام بجدول نوم منتظم



وفي حال استمرار الاستيقاظ المبكر لأكثر من أسبوعين مع تأثيره على المزاج أو الأداء اليومي، يُنصح بمراجعة مختص في الصحة النفسية أو اضطرابات النوم.