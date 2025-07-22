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التوتر المزمن يضعف المناعة ويزيد خطر الإصابة بنزلات البرد

يب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-   حذّر أخصائي الباطنية الدكتور أمير خان من أن التوتر المزمن قد يكون سببًا رئيسيًا للإصابة المتكررة بنزلات البرد، نتيجة انخفاض المناعة وتأثيره الضار على وظائف الجسم المختلفة.

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وأوضح خان أن التوتر ليس ضارًا دائمًا، لكن تحوله إلى حالة دائمة يُضعف دفاعات الجسم، ويؤدي إلى بطء التئام الجروح، إضافة إلى تقلص حجم الحُصين في الدماغ المسؤول عن التعلم والذاكرة.


وأشار إلى أن التوتر المزمن يسرّع من شيخوخة الخلايا، ويزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع هرموني الكورتيزول والأدرينالين، اللذين يضيّقان الأوعية الدموية ويزيدان من عبء القلب.


كما يؤثر التوتر على صحة الجهاز الهضمي، مسببًا الغثيان والانتفاخ، ويُضعف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.


ونصح الدكتور خان بالحد من التوتر من خلال: الرياضة، النوم الكافي، التأمل، قضاء وقت في الهواء الطلق، والتواصل الاجتماعي. كما حذر من عادة تعدد المهام، التي قد تُجهد الدماغ وتؤدي لإجهاد مزمن.

 

لبنان 24

 
 
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