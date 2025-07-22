الثلاثاء 2025-07-22 03:08 م
 

تحذير من أطعمة تسرّع تدهور شبكية العين مع التقدم في العمر

عغن
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   حذّر أخصائي طب العيون الدكتور أليكسي كازبان من أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الخبز الأبيض، الحلويات، الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، تساهم في تعزيز الالتهابات وتسريع تدهور شبكية العين، خصوصًا مع التقدم في العمر.

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وأوضح أن هذه الأطعمة، إلى جانب الدهون المتحولة، تؤثر سلبًا على الأنسجة الحساسة في العين، مشددًا على أهمية اتباع نظام غذائي صحي يشمل الخضروات الورقية الداكنة، الجزر، اليقطين، المكسرات، والأسماك الدهنية لدعم صحة العين.


كما نصح بالإقلاع عن التدخين، الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وإجراء فحوصات دورية بدءًا من سن 45 عامًا للكشف المبكر عن أمراض العيون.


بدورها، حذّرت طبيبة العيون نورلانا أسكيروفا من أن ضعف الرؤية ليلًا أو عند الغسق قد يشير إلى أمراض تنكسية أو التهابات في شبكية العين، بالإضافة إلى مشاكل مثل الزرق أو ضمور العصب البصري.


وأضافت أن الإجهاد البصري الناتج عن الاستخدام المفرط للشاشات أو التركيز البصري الطويل قد يؤدي إلى تدهور مؤقت في الرؤية بنهاية اليوم.

 

لبنان 24

 
 
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