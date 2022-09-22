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الخميس، 22-09-2022 10:17 ص

متى يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة.

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وتشير الخبيرة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن هناك رأي شائع مفاده أن الحليب غير مفيد للبالغين وحتى ضار. ولكن هذا الرأي صحيح بنسبة 50 بالمئة فقط.

 

وتقول، "يفرز البنكرياس إنزيم اللاكتاز الذي يشطر اللاكتوز (سكر الحليب) ، إلى الغلوكوز والغلاكتوز، اللذين يتم امتصاصهما لاحقا في الأمعاء دون أي عواقب سلبية للجسم. ولكن بعض الأشخاص يعانون مع التقدم في العمر من ضعف نشاط إنزيم اللاكتاز، وأحيانا يفقدونه تماما".


وتضيف موضحة، في هذه الحالة عند تناول الحليب يعاني هؤلاء من ظاهرة غريبة غير مريحة في البطن مثل الانتفاخ والقرقرة.


وتقول، "يجب في هذه الحالة استبدال الحليب ببديل آخر، مثل الحليب الخالي من اللاكتوز، أو استبعاد الحليب نهائيا من النظام الغذائي".


وتؤكد الخبيرة، على أنه لا توجد اي قيود لتناول الحليب إذا كان رد فعل الجسم طبيعيا.


وتقول، "جميع الآراء السائدة التي تنصح البالغين بعدم شرب الحليب لا أساس لها. لأن الحليب منتج مثالي يحتوي على كربوهيدرات ودهون صحية سهلة الامتصاص وبروتين، التي تعتبر مثالية وآمنة للجسم البالغ. لذلك إذا كان الشخص لا يعاني من أي عواقب سلبية من شرب الحليب، يمكنه الاستمرار في ذلك".

 

روسيا اليوم 

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