الشعور بالانتفاخ.. أعراض تستوجب زيارة الطبيب

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن الشعور بالانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها تناول الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البصل والثوم وأصناف الملفوف.

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كما تشمل الأطعمة المسببة للانتفاخ، البقوليات مثل الفاصولياء والحمص. وذكر المركز الألماني أن الشعور بالانتفاخ قد يشير أيضا إلى عدم تحمل طعام معين مثل عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو عدم تحمل الجلوتين (منتجات القمح).

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكمن سبب الشعور بالانتفاخ في العلاج بالمضادات الحيوية أو التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال فترة الحمل.



ويمكن مواجهة الشعور بالانتفاخ من خلال المشي وممارسة تمارين الاسترخاء وشرب شاي الأعشاب مثل الشمر والكراوية واليانسون وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه.



وفي كل الأحوال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بالانتفاخ، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال وتقلصات البطن.

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