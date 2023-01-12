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الخميس، 12-01-2023 03:31 م

متى يدل انتفاخ البطن على التهاب المرارة؟

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الوكيل الإخباري-قد يبدو انتفاخ البطن مشكلة بسيطة في نظر معظم الأشخاص، لكنه ليس كذلك، حيث ينذر في بعض الأحيان بخطر الإصابة بعدد من الأمراض.

العلاقة بين التهاب المرارة وانتفاخ البطن

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في هذا الصدد، حذر الدكتور حلمي المصري، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر ، من إهمال البحث عن سبب انتفاخ البطن، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتهاب المرارة.


وأوضح المصري أن المرارة مسئولة عن إطلاق العصارة الصفراوية التي تحصل عليها من الكبد، لتكسير وهضم البروتين والكربوهيدرات والدهون.


وأضاف استشاري أمراض الباطنة أن المرارة الملتهبة يصعب عليها القيام بهذه الوظيفة الحيوية، ومع بقاء العناصر الغذائية المذكورة سلفًا في المعدة لفترات طويلة، تتعرض للتخمُّر وينبعث منها غازات، تؤدي بدورها إلى انتفاخ البطن.


أعراض التهاب المرارة
وأكد أن انتفاخ البطن يصبح علامة مؤكدة على الإصابة بالتهاب المرارة، إذا كان مصحوبًا بالأعراض التالية:


- ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، يزداد حدة بعد تناول الوجبات الدسمة.
- القيء.
- الغثيان.
- اليرقان، أي اصفرار الجلد وبياض العين.
- الإسهال.


علاج التهاب المرارة
ونقلًا عنه، يختلف علاج التهاب المرارة من مريض لآخر، حسب شدة الالتهابات، حيث يمكن للحالات الخفيفة الشعور بالتحسن عن طريق تناول المسكنات تحت إشراف الطبيب، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون، وفي بعض الأحيان، قد يحتاج المريض إلى الاستئصال الجراحي.


طرق الوقاية من التهاب المرارة
واختتم المصري حديثه بتقديم إرشادات، تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المرارة، أبرزها:


- فقدان الوزن بشكل تدريجي.
- ممارسة الرياضة باستمرار.
- عدم الإفراط في الأطعمة الدسمة.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

 

الكونسلتو الطبي

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