اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي

الوكيل الإخباري-يعتبر الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة الخطيرة، قبل الإصابة به، يُصدر الجسم مجموعة من العلامات التحذيرية، يجب زيارة الطبيب المختص فور ظهورها، للحصول على العلاج المناسب.

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في التقرير التالي، نستعرض أعراض الفشل الكلوي المبكرة وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه، وفقًا لموقع "Healthline".



أعراض الفشل الكلوي المبكرة

وصفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الفشل الكلوي بالمرض الصامت، لأن 90% من المرضى لا يتكشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.



ومع ذلك، هناك علامات مبكرة تنذر باقتراب الإصابة بالفشل الكلوي، وتشمل ما يلي:



1- قلة التبول.

2- تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم.

3- ضيق شديد في التنفس.

4- الخمول والإرهاق العام.

5- الغثيان المستمر.

6- الارتباك.

7- ألم أو ضغط في الصدر.

8- الإغماء.



كيف يظهر شكل البول عند الإصابة بالفشل الكلوي؟

يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، حيث يظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.

طرق الوقاية من الفشل الكلوي

- شرب كمية وفيرة من الماء.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تقليل الملح المضاف إلى الأطعمة، لأن ارتفاع الصوديوم في الجسم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى.

- عدم الإفراط في تناول البروتينات.





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