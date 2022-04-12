مخاطر تناول حلويات رمضان للحامل

الوكيل الإخباري - أضرار حلويات رمضان، قد لا تستطيع الحامل الصائمة وغير الصائمة تجنب الحلويات الرمضانية اللذيذة، وهو أمر يدعو إلى القلق بسبب أضرار حلويات رمضان على صحتها وسلامة الحمل، فكيف يمكن أن تتجنب الحامل تناول الحلويات الرمضانية وما هي أفضل البدائل الصحيحة؟

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تكمن خطورة أضرار حلويات رمضان في تركيز الدهون الضارة فيها، وزيادة نسبة السكر بشكل كبير بين مكوناتها، والطحين الأبيض، وبذلك تجتمع مضار الدهون والسكر والطحين الأبيض ضد صحة الحامل، ومن أضرارها ما يلي:



1 - تناول الحامل للسكريات يؤثر سلباً على ذاكرة وذكاء الجنين، بحسب العديد من الدراسات التي طرحت في هذا الصدد.

2 - زيادة احتمالات اصابة الحامل بسكري الحمل، وزيادة احتمالات الولادة المبكرة تباعاً لذلك.

3 - زيادة وزن الأم عن المعدلات الطبيعية أثناء الحمل، ما يضر بصحتها وصحة جنينها.

4 - التأثير على مناعة الحمل، إذ أثبتت الدراسات أن تناول السكريات يضعف من عمل جهاز المناعة.

تستطيع الحامل استبدال الحلويات الرمضانية بالبدائل الصحية التالية :



1 - الفاكهة الطبيعية مثل: البطيخ والخوخ والتوت والفراولة والبرتقال.

2 - الشوكولاتة الداكنة: بشرط أن تكون نسبة الكاكاو الخام فيها أكبر من 65 % من تركيز الكاكاو.

3 - آيس كريم الزبادي والفاكهة المصنوع بعسل النحل الطبيعي.

4 - التمر باللوز أو الجوز من البدائل الصحية التي يمكن للحامل تناولها، وخصوصاً أنها مغذية، وتحتوي على عناصر ضرورية وفيتامينات ومعادن مهمة للحامل.

5 - الكيك الخفيف سريع التحضير الذي لا يحتوي على دهون وسكريات عالية.

6 - تناول بسكويت بالحليب على أن يكون البسكويت نوع جيد وخالي من السكر.

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