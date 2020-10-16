مشروب ساخن شائع يوفر الحماية من أعراض السكري

الوكيل الاخباري - يمكنك التقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة بشكل عام.

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ويمكن أن يحدث مرض السكري النوع 2 بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين. وبدون ما يكفي من الهرمون، يكافح الجسم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.



ويعد إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي أحد أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم. وقد تساعد إضافة القرفة إلى مشروبك الساخن في الصباح، على التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تساعد القرفة الأنسولين في إمداد خلايا الجسم بالطاقة الكافية.

ويُزعم أن 3 غرامات فقط من القرفة يوميا تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم. ولكن، يجب عليك دائما استشارة الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى روتين علاج مرض السكري.



وقالت لوغان: "القرفة عنصر شائع في خزانة الطعام قد يكون محل اهتمام أولئك الذين يرغبون في دعم مستويات الجلوكوز في الدم".



وقال خبراء التغذية إن مرضى السكري يمكن أن يخفضوا مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، بنسبة تصل إلى 29% عن طريق إضافة المزيد من القرفة إلى نظامهم الغذائي، كما يمكن أن تقلل إضافة المزيد من القرفة إلى نظامك الغذائي، من خطر الإصابة بأمراض القلب.

روسيا اليوم

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