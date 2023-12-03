الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

كتائب القسام تقصف تحشد لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون

النائب مغير الهملان الدعجة يتعرض لحادث سير في عمّان

عاجل

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

الأحد، 03-12-2023 12:47 م

معدل زيادة الوزن خلال الحمل يؤثر على عوامل الوفاة مستقبلاً

حامل-حمل-جنين-780x470


الوكيل الإخباري - تحققت دراسة جديدة في جامعة بنسلفانيا من ارتباط تغير الوزن أثناء الحمل بأسباب الوفاة، بعد مرور نحو 50 عاماً على الإنجاب.

اضافة اعلان

 

ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وشمل التحليل بيانات أكثر من 40 ألف امرأة أنجبن بين عامي 1959 و1965.


ووجدت الدكتورة ستيفاني هنكل وزملاؤها، أنه بالنسبة للسيدات اللاتي عانين من نقص الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل فوق التوصيات الصحية بارتفاع معدل الوفاة، لأسباب تتعلق بأمراض القلب والشرايين بما يقرب من الضعف.


أما السيدات ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، فقد ارتبطت زيادة الوزن فوق التوصيات الصحية أثناء الحمل بزيادة معدل الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض القلب، بمعدل 1.2 مرة.


وبالنسبة للسيدات اللاتي عانين من زيادة الوزن قبل الحمل، ارتبطت زيادة الوزن أثناء الحمل أكثر من التوصيات الصحية بارتفاع خطر الوفاة المرتبطة بمرض السكري بمعدل 1.77 مرة.


ووجد البحث أن ذوات الوزن الطبيعي قبل الحمل، واللاتي كان معدل زيادة وزن الحمل لديهن أقل من الموصى به، حيث ارتبط هذا التغير في الوزن لديهن بانخفاض معدل الوفاة المرتبطة بالسكري.


وقال فريق البحث: "تدعم النتائج الجديدة لهذه الدراسة أهمية تحقيق زيادة صحية في الوزن أثناء الحمل، ضمن التوصيات".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
40167925-458C-4FFE-966A-70BCEB37EAE8

ما النشاط البدني الذي يحمي من داء السكري؟!

430696

شخصية الإنسان تلعب دوراً في خطر الإصابة بالخرف

202312101813611D5

الكثير من الكوليسترول الجيد خطر على الدماغ لكبار السن

20231229157543PO

ما هو تأثير الخضروات الورقية على سرطان الأمعاء؟

5bf121fcdb1503ade495e9ac

الصين تؤكد أن أسباب الارتفاع المثير للأمراض التنفسية ناتجة عن فيروسات شائعة

01e37c78d505c027374322945b32307839

عكس ما كنا نعتقد.. ما يسمعه الجنين في رحم أمه يمكن أن يشكّل دماغه

أخبار متعلقة
01e37c78d505c027374322945b32307839

عكس ما كنا نعتقد.. ما يسمعه الجنين في رحم أمه يمكن أن يشكّل دماغه

20231212005454672

فايزر تتوقف عن تطوير دواء لإنقاص الوزن

الحمل-780x470

الضائقة النفسية أثناء الحمل تؤثر على سلوك الطفل