مكملات غذائية تحمي من الإنفلونزا والاكتئاب

الوكيل الاخباري - توصلت نتائج دراسة جديدة أجريت مؤخراً إلى أن مكملات الفيتامين D تساهم في الوقاية من عدوى الإنفلونزا الموسمية وخصوصاً لدى الأطفال.

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حيث وجد الباحثون أن تناول مكملات الـD3 خلال موسم الشتاء يمكن أن يحد من انتشار الانفلونزا، كما تبين لهم من خلال التجارب التي أجريت على عينة عشوائية أن هذا يمكن ان يساعد على التخلص من أعراض الاكتئاب الموسمي أيضاً.



كما تبين من خلال البحث أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يشهدون انخفاضاً في مستوى هذا الفيتامين كذلك أظهرت دراسة أخرى أن هذه المكملات يمكن أن تساعد على منع حدوث التهابات الجهاز التنفسي.

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