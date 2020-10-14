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الأربعاء، 14-10-2020 08:12 م

أهم 5 تطعيمات قبل فصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - يسعى الكثير من الأشخاص لأخذ التطعيمات، قبل دخول فصل الشتاء، للوقاية من الأمراض التي تنتشر مع دخول الشتاء مثل الأنفلونزا الموسمية.

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وقدمت الشركة القابضة للمصل واللقاح في مصر، عدة تطعيمات، بخلاف مصل الأنفلونزا الموسمية، والتي تساعد في الوقاية من أمراض قد تكون خطيرة.

 

- المكورات الرئوية:
يساعد مصل الالتهاب الرئوي "المكورات الرئوية" في القضاء على الالتهاب الرئوي، والذي يكثر انتشاره في فصل الشتاء، ويمكن أخذ المصل في أي وقت من العام لمرة واحدة فقط في العمر.


- فيروس الروتا:
يعتبر هذا الفيروس سبب النزلات المعوية والجفاف، ويحصل الأطفال على تطعيم هذا الفيروس قبل عمر الـ6 أشهر، وهو عبارة عن جرعتين بينهما شهران، حيث يمكن أن يأخذه الطفل في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر.


- الأنفلونزا البكتيري:
يساهم تطعيم الأنفلونزا البكتيري في الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والتهاب الأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويؤخذ مرة واحد فقط في العمر.


- مصل الحساسية:
وهذا المصل خاص بمرضى حساسية الجيوب الأنفية، ويحصل على المريض بعد إجراء عددًا من الاختبارات والفحوصات ومعرفة أسباب الحساسية، سواء كانت حساسية موسمية من حبوب اللقاح، أو حساسية دائمة من الأتربة أو الفطريات.


- مصل الجدري المائي:
وهو عبارة عن جرعة واحدة تؤخذ فوق عمر عام، ضد مرض الجدري المائي الذي ينتشر في فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في المدارس.


- الالتهاب الكبدي الوبائي أ:
يقي من الالتهابات الكبدية أ، ويتم أخذه بعد السنة الأولى من العمر على جرعتين، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل.

سبوتنيك

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