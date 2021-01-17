الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

أمانة عمان: مخالفات وإغلاقات لغير الملتزمين بأمر الدفاع 20

مجلس النواب يحيل مشروعي قانوني الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية إلى لجنته المالية

الرئيس المصري يزور الأردن غداً الاثنين

رسمياً ... الثلوج تزور المملكة هذا الاسبوع

التعليم العالي تعلن عن أجندة زمنية للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية

نصير لـ الوكيل: 800 مواطن تلقوا لقاح كورونا في مستشفى الأمير حمزة

وزير المالية : البطالة وصلت الى مستويات غير مسبوقة

حياصات لـ الوكيل: 60 شخصا سجلوا على المنصة لتلقي لقاح كورونا اليوم في العقبة

أبو سل: عدد المسجلين لأخذ لقاح كورونا يفوق الـ 260 ألف شخص

الخدمات الطبية الملكية تعلن بدء استقبال المراجعين اليوم

الأحد، 17-01-2021 12:38 م

مكونات من مطبخك لإزالة آثار الحروق تماماً

8309356-1547815158 (Custom)


الوكيل الإخباري_ تعد أثار الحروق من اكثر الامور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث تبقى آثارها كثير من الأحيان لفترات طويلة وقد ترافق الإنسان للأبد، الا ان هناك بعض الطرق  الطبيعية لإزالة آثار الحروق الجديدة :

اضافة اعلان
 

1-زيت الخروع

عن طريق مزج كميات متساوية من عصير الليمون الطازج مع زيت الخروع. ثم أحضري قطعة من القطن واغمسيها بالمزيج. وامسحي بواسطتها المنطقة المراد علاجها، واتركي المزيج لمدة ساعةثم اغسليه بالماء.

2-العسل

اخلطي 3 ملاعق من العسل مع بودرة النخالة لتتجانس وتكوّن عجينة ثم طبقيها على منطقة الحروق واتركيها لساعة كاملة، ثم اغسليها بالماء البارد، وكرري هذه الوصفة يومياً حتى يزول الأثر.


3-زيت اللوز

بللي قطنة به ثم امسحي المنطقة المحروقة ودلّكيها برفق، وكرّريها الوصفة مرتين في اليوم.


4-البطاطا

استخدمي قشر البطاطا كضمادات ،أي ضعيها على المنطقة المحروقة، لأنّها تساعد على توفير الرطوبة اللازمة للجلد وتكافح البكتيريا.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_770831896 (Custom)

تعرف على مخاطر تناول الأطعمة المجمدة

أسباب_النوبة_القلبية (Custom)

الكشف عن أسباب السكتة القلبية المبكرة

2-6746 (Custom)

لمتبعي الدايت.. 7 وجبات خفيفة يمكنك تناولها أثناء العمل

انواع-الصداع-واسبابه (Custom)

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

pepper-2613528_1280 (Custom)

فوائد الفلفل الأسود مع الماء في عملية حرق دهون الجسم

tbl_articles_article_21672_284e1ed3d4d-d801-4ff6-9e2b-753843d8221d (Custom)

مخاطر كبيرة للامتناع عن تناول الملح نهائياً !