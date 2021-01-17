مكونات من مطبخك لإزالة آثار الحروق تماماً

الوكيل الإخباري_ تعد أثار الحروق من اكثر الامور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث تبقى آثارها كثير من الأحيان لفترات طويلة وقد ترافق الإنسان للأبد، الا ان هناك بعض الطرق الطبيعية لإزالة آثار الحروق الجديدة :

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1-زيت الخروع

عن طريق مزج كميات متساوية من عصير الليمون الطازج مع زيت الخروع. ثم أحضري قطعة من القطن واغمسيها بالمزيج. وامسحي بواسطتها المنطقة المراد علاجها، واتركي المزيج لمدة ساعةثم اغسليه بالماء.





2-العسل

اخلطي 3 ملاعق من العسل مع بودرة النخالة لتتجانس وتكوّن عجينة ثم طبقيها على منطقة الحروق واتركيها لساعة كاملة، ثم اغسليها بالماء البارد، وكرري هذه الوصفة يومياً حتى يزول الأثر.



3-زيت اللوز

بللي قطنة به ثم امسحي المنطقة المحروقة ودلّكيها برفق، وكرّريها الوصفة مرتين في اليوم.



4-البطاطا

استخدمي قشر البطاطا كضمادات ،أي ضعيها على المنطقة المحروقة، لأنّها تساعد على توفير الرطوبة اللازمة للجلد وتكافح البكتيريا.

المصدر : الامارات نيوز







