الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

لبنان.. وزير الصحة يؤكد عدم إقفال البلد وتخفيف قيود كورونا

العجز التجاري التركي يرتفع 76.7% في مارس

التربية تنشر جدول امتحانات التوجيهي - تفاصيل

الحكومة: الاموال المُتحصلة من تعرفة الكهرباء الجديدة لن تدخل الخزينة

اللبون: خيارات خاصة لأصحاب أنظمة الطاقة لتسهيل التسجيل على منصة الكهرباء

الخرابشة: اسباب انقطاع الكهرباء خلال المنخفض امام الحكومة خلال اسبوع

مركبة تقتحم مسجدا في عمّان - صور

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 10 درجات غداً

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

الحكومة اللبنانية تعلن الافلاس رسمياً

الإثنين، 04-04-2022 02:20 م

مواد خطرة في أغلفة الوجبات السريعة... إحذروا منها!

820208101031114977439


الوكيل الإخباري - كشف تحقيق جديد عن معلومات مثيرة للجدل حول وجود مواد كيماوية يحتمل أن تكون خطرة في العديد من أغلفة الطعام الشائعة الاستخدام خصوصاً تلك المستخدمة في الوجبات السريعة.

وأوضح تحقيق أجراه موقع Consumer Report على أكثر من 100 منتج للوجبات السريعة، وجود معدلات مثيرة للقلق من المواد الكيماوية المعروفة باسم (PFAS) في أغلفة الطعام.

اضافة اعلان


ونقل موقع LocalSYR الأميركي تفاصيل التحقيق الذي توصل إلى نتائج بأن هذه المادة موجودة في العديد من أنواع التعبئة والتغليف، مثل عبوات مطاعم الوجبات السريعة ومحلات البقالة.


وأفاد بأن مادة PFAS المعروفة أيضاً باسم "المواد الكيماوية إلى الأبد" لا تتحلل في مكبات القمامة، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطرة مثل زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وانخفاض المناعة، وتلف الكبد.

 

إلى ذلك، كشفت الأبحاث عن أن الأشخاص الذين يأكلون بانتظام في الخارج وجبات سريعة، قد يكون لديهم بالفعل مستويات أعلى من PFAS في دمائهم.

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-Fruits-Diabetics-Should-Avoid-1024x683

أفطِر فورا في هذه الحالات.. نصائح لمريض السكري في رمضان

14290-2

أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار

i_535619

نصائح مهمة لمقاومة الجفاف والتعب خلال شهر رمضان

7518121-246567052

توصيات إلى مرضى السكري في شهر رمضان

8585671-791620238

هذا النوع من الحليب يحمي مرضى السكري

GettyImages-145897365-5704a5e55f9b581408b6fe39

كيف نحارب مشكلات ارتفاع ضغط الدم دون اللجوء إلى الأدوية؟!