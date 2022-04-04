مواد خطرة في أغلفة الوجبات السريعة... إحذروا منها!

الوكيل الإخباري - كشف تحقيق جديد عن معلومات مثيرة للجدل حول وجود مواد كيماوية يحتمل أن تكون خطرة في العديد من أغلفة الطعام الشائعة الاستخدام خصوصاً تلك المستخدمة في الوجبات السريعة.



وأوضح تحقيق أجراه موقع Consumer Report على أكثر من 100 منتج للوجبات السريعة، وجود معدلات مثيرة للقلق من المواد الكيماوية المعروفة باسم (PFAS) في أغلفة الطعام.

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ونقل موقع LocalSYR الأميركي تفاصيل التحقيق الذي توصل إلى نتائج بأن هذه المادة موجودة في العديد من أنواع التعبئة والتغليف، مثل عبوات مطاعم الوجبات السريعة ومحلات البقالة.



وأفاد بأن مادة PFAS المعروفة أيضاً باسم "المواد الكيماوية إلى الأبد" لا تتحلل في مكبات القمامة، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطرة مثل زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وانخفاض المناعة، وتلف الكبد.

إلى ذلك، كشفت الأبحاث عن أن الأشخاص الذين يأكلون بانتظام في الخارج وجبات سريعة، قد يكون لديهم بالفعل مستويات أعلى من PFAS في دمائهم.

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