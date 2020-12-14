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الإثنين، 14-12-2020 02:22 م

موسم فاكهة اليوسفي.. كيف تختار هذه الثمار عند الشراء

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الوكيل الاخباري - يشتهر فصل الشتاء بفاكهة "اليوسفي" أو كما تعرف بـ"المندرين"، هذه الفاكهة مفيدة للغاية، يتناولها الناس لغناها بالفيتامينات، وقدرتها في المساعدة على الوقاية من العديد من الأمراض والعدوى الفيروسية التي تكثر في هذا الموسم.

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لكن هل تعرف كيف تختار فاكهة "اليوسفي" أثناء الشراء؟
حسبما ذكر موقع "روس بوترب نادزورا" الروسي، عن أسرار اختيار فاكهة اليوسفي عند الشراء:

- أولا: يجب أن تكون الثمار طازجة وجيدة، وتكون القشرة الخارجية لا تحتوي أي بقع أو تعفن على السطح الخارجي.
- يجب أن تكون الفاكهة متساوية في اللون وخالية من أي تلف يصيب القشرة الخارجية، وأيضا لها رائحة عطرة.
- يجب أن لا تكون القشرة الخارجية ناعمة جدا أو صلبة جدا أو حتى جافة، بل يجب أن تكون القشرة معتدلة الملمس ولا تكون قد تم تخزينها لمدة زمنية طويلة. 


أما بالنسبة لطريقة تخزين هذه الفاكهة، فتحتاج إلى حجرة خاصة بالتبريد عند درجة حرارة تزيد عن 6 درجات، ومسح سطحها الخارجي بالزيت النباتي ووضعها في شبكة وليس كيس.


بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تقطف الأوراق من الأغصان، لأن هذا سيساعد في الحفاظ على الفاكهة وإبقاءها طازجة.


ويوصي خبراء التغذية، بالتخلص من قشر ثمار الحمضيات، وبعد ذلك يجب غسل اليدين جيدا، حيث يتم معالجة الثمار بمركبات الكبريت قبل نقلها إلى أماكن التخزين ما يجعلها تسبب أمراض الربو.


حيث يتم تشريب الورق الذي يتم لف ثمار الحمضيات فيه بتركيبة ضد تكوين العفن، وكذلك يمكن معالجة الحاويات التي يتم تخزين الثمار فيها بمطهر كيميائي. لذلك يوصي القسم بغسل الفاكهة جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل تناولها.


تعتبر فاكهة اليوسفي، فاكهة غنية بالمياه أكثر من 85٪، وتبلغ السعرات الحرارية أثناء تناولها حوالي 53 كيلو كالوري لكل 100 غرام.

 

سبوتنيك

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