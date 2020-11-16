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الإثنين، 16-11-2020 12:13 م

4 أصناف من المأكولات تحميك من أمراض الشتاء

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الوكيل الاخباري - مع تقلب الفصول وحلول فصل الشتاء تبدأ الأمراض والعدوات بالظهور، وعادة ما يتم التصدي لها بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية المختلفة، لكن يمكنك أيضاً الاعتماد على بعض أصناف المأكولات وقد تم اختيار 4 أصناف ومنها:

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- الزنجبيل:

يساهم في مكافحة الفيروسات وفي تحسين عملية الهضم والحد من اضطراب المعدة وتعزيز الجهاز المناعي وتحفيز قدرته على محاربة كل أنواع البكتيريا الضارة المسببة للأمراض.

 

- التفاح:

يعتبر من المصادر المهمة للفيتامين C الضروري لتقوية المناعة وتخليص الجسم من السموم الضارة، كما أنه غني بألياف البكتين الذي تؤدي دوراً مهماً في منع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.


- الشمر:

يحتوي على الألياف والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والحديد والمغنيزيوم والفوسفور والنحاس وهي عناصر ضرورية لتقوية دفاعات الجسم في فصل الشتاء.

- البطاطا الحلوة:

توفر للجسم حاجته من البيتا كاروتين وهي من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة تأثير الجذور الحرة الضارة وتمنع حدوث الالتهابات.

 

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