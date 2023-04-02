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الأحد، 02-04-2023 02:20 م

نصائح صحية لكبار السن في رمضان

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الوكيل الإخباري- قد تؤثر الظروف الصحية للمسنين على قدرتهم على الصيام، لذا لا بد لهم من استشارة الطبيب لتقديم النصح والإرشادات اللازمة لهم فيما يخص صيامهم.

ولتجنب المشاكل الصحية التي قد تنجم عن الصيام بالنسبة للمسنين، أورد موقع “هوميج” الإلكتروني، النصائح التالية: 

تجنب الكافيين

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الكافيين مدر للبول، مما يعني أن تناول الكثير من الكافيين سيؤدي إلى زيادة التبول. يمكن أن يؤدي التبول في كثير من الأحيان إلى الجفاف حيث يفقد جسمك الماء عن طريق البول. قلل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في شهر رمضان.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح
يمكن أن تتسبب الأطعمة السكرية في زيادة مستويات السكر في الدم ثم انخفاضها بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب. ويمكن للأطعمة الغنية بالملح أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى. بالنسبة للسحور ووجبة الإفطار، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والملح للحفاظ على نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان.

افحص مستويات السكر في الدم بشكل متكرر

من المرجح أن تشهد مستويات السكر في الدم تغيرات أكبر أثناء الصيام. افحص مستويات السكر في الدم بانتظام لمنع حالات انخفاض السكر في الدم.

تجنب التدخين
يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة والنوبات القلبية، لذا ينصح بتجنب التدخين أو التقليل من عدد السجائر التي تدخنها، واستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين. 

التحكم في كمية الطعام
بدلاً من تناول وجبة واحدة كبيرة في الإفطار، يمكنك تناول وجبتين أو ثلاث وجبات أصغر بدلاً من ذلك. يساعدك تناول وجبات أصغر على تجنب الإفراط في تناول الطعام ويؤدي إلى مزيد من التغييرات التدريجية في مستويات السكر في الدم.

ناقش جدول الأدوية الخاص بك مع طبيبك

قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم جداول علاج طويلة الأمد إلى تغيير الأوقات التي يتناولون فيها أدويتهم قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس. تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان من الآمن تناول الدواء في ساعات مختلفة. إذا قرر طبيبك أنه ليس من الآمن أن تظل بدون دواء معظم اليوم، فقد يتوجب عليك الإفطار. 

اشرب المزيد من السوائل
الجفاف مشكلة قد تواجهها خلال صيام رمضان. يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء لفترات طويلة إلى انخفاض ضغط الدم والنوبات وتلف الكلى. تأكد من الحصول على الكثير من الماء خلال وجبتي السحور ووجبة الإفطار. يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، في الحصول على السوائل التي تحتاجها.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على حساسية الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم. تم ربط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالمشاكل الصحية مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. كمية النوم الموصى بها للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاماً هي 7 ساعات في الليلة.

احصل على التمرين المناسب
قد يؤدي عدم ممارسة الرياضة للشعور بالمزيد من الخمول والتعب. يمكنك القيام ببعض التمارين الخفيفة، مثل المشي السريع أو الركض القصير، لتحسين الدورة الدموية والشعور بمزيد من النشاط. 

السحور المتأخر
قد يؤدي تناول السحور في وقت مبكر إلى استهلاك الطاقة من طعامك في وقت مبكر ويجعلك تشعر بالضعف حتى يحين موعد الإفطار. يمكن أن يساعد تأخير تناول السحور على زيادة الطاقة التي تكتسبها من وجبتك طوال ساعات نشاطك حتى غروب الشمس.

 

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