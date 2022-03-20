نصائح غذائية خلال أول أسبوع من شهر رمضان

الوكيل الإخباري - في شهر رمضان يمكنك اتباع نظام غذائي صحي للحصول على وزن مثالي، ولهذا عليك أن تعرف بعض النصائح لاتباع الرجيم ونظام أول أسبوع في رمضان.



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مع قدوم شهر رمضان وعند اتباعك حمية غذائية لإنقاص الوزن، يمكنك اتباع بعض النصائح والقواعد التي تفيدك في الرجيم عند صيام شهر رمضان والتي نستعرضها في السطور التالية.

من المهم ترتيب الوجبات ومواعيدها في شهر رمضان، ويجب عليك تقسيمها إلى 4 وجبات، بحيث تشمل وجبة الإفطار، ووجبتين خفيفتين قبل تناول وجبة السحور.

يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث من المهم أن يحتوي على اللحوم أو الأسماك، النشويات، الفواكه، الخضروات، منتجات الألبان خالية الدسم، والأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية.

كما أن من المهم الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، حيث إنها أيضا غنية بالألياف الصحية التي تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ومن أنواع الكربوهيدرات المعقدة الأرز البني والشوفان والبرغل.



عليك باستبدال الحلويات بأنواع من الفواكه المختلفة، وأيضا يمكنك تناول الفواكه المجففة والمكسرات بكميات قليلة.



من المهم تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها المشروبات الغازية والقهوة، حيث تعتبر مدرة للبول مما يؤدي إلى فقدان الماء من الجسم بشكل سريع ويؤثر عليه أثناء الصيام.

نظام رجيم أول أسبوع في رمضان:



اليوم الأول

وجبة الإفطار:

ربع دجاجة مشوية مع طبق من الخضروات السوتيه، و5 ملاعق من الأرز، و2 ثمرة من الخيار مع ثمرة من الفاكهة.

وجبة السحور:

7 ملاعق من الفول بدون زيت، و2 ثمرة من الخيار مع رغيف من الخبز السن.



اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

2 قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق مع 5 ملاعق من الأرز، وطبق من شوربة الخضار و2 ثمرة من الفاكهة.

وجبة السحور:

شريحة من الجبن الرومي مع 2 ثمرة من الجزر، و نصف رغيف من الخبز وكوب من الشاي بالحليب خالي الدسم.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

3 قطع من السمك المشوي مع طبق من السلطة، ونصف رغيف من الخبز السن وثمرة تفاح.

وجبة السحور:

4 ملاعق من الجبن القريش مع 2 ثمرة من الطماطم، وبيضة مسلوقة ورغيف من الخبز السن.



اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

نصف دجاجة مشوية مع طبق من الخضروات المطهية بالفرن، و5 ملاعق من الأرز وطبق من السلطة.

وجبة السحور:

بيضة مسلوقة وكوب من الزبادي مع 2 ثمرة من الخيار ورغيف من الخبز السن.



اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

علبة تونة بدون زيت و2 ثمرة من الطماطم، ونصف رغيف من الخبز السن مع ثمرة تفاح.

وجبة السحور:

بيضة مسلوقة وطبق صغير من السلطة، مع نصف رغيف من الخبز وكوب من الشاي بدون سكر.



اليوم السادس:

وجبة الإفطار:

ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة مع 5 ملاعق من المكرونة، وطبق من السلطة وطبق من البامية.

وجبة السحور:

كوب من الزبادي منزوع الدسم مع قطعة من الجبن القريش، ونصف رغيف من الخبز مع 2 ثمرة من الخيار.



اليوم السابع

وجبة الإفطار:

سمك فيليه مشوي مع طبق كوسة، و2 ثمرة من الخيار وربع رغيف من الخبز.

وجبة السحور:

قطعة من الجبن الأبيض مع كوب من الزبادي، ونصف ثمرة من الخس و2 قطعة من توست الشوفان.

العين الإخبارية

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