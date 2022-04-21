نصائح لاختيار النظارة الشمسية لحماية نظر الطفل

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة "صحة الأطفال" إن عيون الأطفال تكون أكثر حساسية تجاه الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالبالغين، مشددة على ضرورة حماية عيون الطفل بواسطة نظارة شمسية مناسبة.

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وأوضحت المؤسسة الألمانية أن النظارة الشمسية المناسبة لعيون الطفل ينبغي أن تغطي العيون بالكامل، لذا من المهم أن تكون العدسات كبيرة بحيث تصل إلى الحاجب وإلى حافة الوجه جانبياً لمنع سقوط الضوء على العين من الجانب. ومن المهم أيضاً أن يكون لون العدسات داكناً كالبني والأسود.



كما ينبغي أن توفر النظارة الشمسية حماية جيدة من التوهج من الفئة 2 على الأقل، وكذلك حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بمعدل UV 400.



وبشكل عام، ينبغي أن تتمتع النظارة الشمسية بمقاس مناسب من أجل راحة الارتداء وأن تكون غير قابلة للكسر، كي لا تتعرض عيون الطفل لإصابات.

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