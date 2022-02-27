نصائح لحماية الأسنان وجعلها أكثر قوة مع تقدم العمر

الوكيل الإخباري - صحة الفم هي نافذة على العافية الشاملة وتحتاج إلى رعاية كبيرة مثل باقي أجزاء الجسم، ومن المؤسف القول أن هناك أكثر من 120 مرضا مرتبطاً بصحة الفم وأي تراخي في العناية بالفم قد يدفع الفرد إلى دفع الكثير.





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ومع التقدم في العمر يفقد الكثيرون أسنانهم الأصلية، ولتساقط الأسنان أسباب مختلفة، بعضها وراثي وبعضها يعود إلى عدم الاعتناء بها كافياً، ومن هنا إليكم بعض النصائح البسيطة لحماية أسناننا وجعلها أكثر قوة مع التقدم بالعمر.



مضغ علكة خالية من السكر

يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الأكل على إنتاج اللعاب وتدفقه، الأمر الذي يزيل الأنزيمات الحمضية والبكتيرية من الفم، ومع ذلك تأكد من أن العلكة ليست منكهة أو حلوة المذاق، ففي هذه الحالة سينعكس التأثير وسيكون هناك المزيد من الأحماض المنتجة.



شرب الماء

نعلم جميعاً أن الماء هو أفضل صديق لجسمنا ويزيل الشوائب والمواد السامة، علاوة على ذلك فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة لصحة الفم أيضاً، ويساعد شرب الكثير من الماء في تخفيف الأحماض وينظف أي بقايا طعام متبقية من الفم قد تتعرض للهجوم من البكتيريا المسببة للتسوس. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء بكميات كافية يساعد أيضاً في محاربة رائحة الفم الكريهة.



تنظيف الأسنان بدقة وتركيز

معظم الأشخاص يقومون بتنظيف أسنانهم بسرعة، فينسون تنظيف الأسطح الداخلية للسن، ووفقاً لموقع فوكوس الألماني ينصح خبراء الأسنان بوضع طريقة منهجية، ومن الأفضل البدء بالأسطح الداخلية ومن ثم الانتقال إلى الجوانب ومن ثم الأسطح الخارجية.



اختيار أفضل المنتجات

يعد اختيار أفضل منتجات صحية للأسنان لروتينك اليومي الخطوة الأولى نحو صحة الفم الجيدة، لذا يجب عليك استخدام المنتجات المعتمدة من جمعية طب الأسنان وعدم اختيار فرشاة أو معجون أسنان قد يسبب تآكل الأسنان، ولا تنخدع باستراتيجيات التسويق للعلامات التجارية واستشر طبيب الأسنان قبل اختيار المنتجات.



فحص الأسنان بشكل دوري

خطوة ضرورية، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التهاب اللثة وتسوس الأسنان، إذ من الأفضل لهم زيارة الطبيب خلال فترات متقاربة، أما بالنسبة لأولئك الذين لا توجد لديهم مشاكل في أسنانهم، فتكفيهم مراجعة الطبيب مرة في السنة.



خيوط التنظيف

يشدد أخصائيو طب الأسنان على ضرورة استخدام خيوط تنظيف الأسنان يومياً، لتنظيف الفراغات بين الأسنان بشكل جيد، علما أن استخدام الخيوط بشكل غير صحيح يؤدي إلى جرح اللثة، والطريقة الصحيحة تكون بلف الخيط حول إصبعي السبابة بكلتا اليدين، ولكي يتم الإمساك بالخيط جيداً يجب تثبيته من خلال الضغط عليه برفق بإصبعي الإبهام، وبعد ذلك تبدأ عملية التنظيف.

زهرة الخليج

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