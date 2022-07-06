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الأربعاء، 06-07-2022 12:31 م

نصائح للحجاج المصابين بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - 10 نصائح للحجاج المصابين بأمراض القلب، هي نصائح مهمة تساعد مرضى القلب على أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وبشكل يحافظ على صحتهم ويمنع عنهم أي أخطار أو إصابات تهدد حياتهم.

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وتلك النصائح وردت في موقع وزارة الصحة السعودية، وتزامناً مع موسم الحج، نتعرف على تلك النصائح :

 

1- من الضروري على مرضى القلب أخذهم التطعيمات اللازمة قبل الذهاب للحج، مثل: تطعيم الحمى الشوكية، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2- ينبغي على الحجاج أخذ كميات كافية من الأدوية التي تكفي حتى بعد الانتهاء من أداء الفريضة، والحرص على تناول الأدوية بانتظام، وعدم التوقف عن أخذها مهما كانت الأسباب.
3- نصحت الصحة مرضى القلب بتجنب الإجهاد الذهني والبدني والانفعالات النفسية.
4- يجب على الحجاج من مرضى القلب الاهتمام بنوعية الغذاء، وتقليل الملح في الطعام.
5- تنصح وزارة الصحة مرضى القلب الابتعاد قدر الإمكان عن التزاحم الشديد.

6- عادة ما تكون ضربات الشمس أكثر خطرًا على مرضى القلب، خصوصًا في حال استخدام مدرات البول؛ إذ تزيد سرعة حدوث الجفاف، بالإضافة إلى أن مسيلات الدم المختلفة كالأسبرين وغيرها تزيد خطورة الإغماءات، والسقوط المفاجئ، واحتمالات النزيف، لذلك من المهم على مرضى القلب تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة.
7- تجنب الإجهاد البدني قدر الإمكان، وعند حدوث أي أعرض كالصداع أو القيء، أو الشعور بالتعب الشديد، أو آلام العضلات، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، يجب أخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول السوائل والعصائر بكميات كافية، مع استخدام خافضات الحرارة.
8- يجب على مرضى القلب تناول أطعمة صحية ومغذية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة، لتحسين صحتهم العامة.
9- على مرضى القلب العناية بنظافتهم الشخصية، والحرص على النظافة العامة.


وأخيراً، والأهم، على مرضى القلب في حال تعرضهم لأي خطر، أو حدوث أي أعراض طلب المساعدة الفورية من الطبيب الخاص بحملة الحج، أو الاتصال بالهلال الأحمر على الرقم (997) أو برقم العمليات الموحد الجديد (911) عند تواجد المريض في المشاعر المقدسة.

 

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