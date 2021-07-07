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الأربعاء، 07-07-2021 01:29 م

نصائح للسيطرة على جفاف الفم

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الوكيل الإخباري - لا شك بأن أفضل طريقة لعلاج جفاف الفم – الذي يُعرف باسم نشفان الريق – هي كشف وعلاج العوامل المسببة له، ويمكنك القيام ببعض الأشياء لتخفيف جفاف الفم مؤقتًا، ولكن للحصول على أفضل علاج طويل المدى لجفاف الفم، يجب كشف أسبابه ومعالجته.

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نصائح لتخفيف جفاف الفم : 

 

1. امضغ لبانًا خاليًا من السكر، أو مُصَّ حلوى صلبة خالية من السكر لتحفيز تدفق اللعاب. وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يسبب الإكسيليتول، الموجود كثيرًا في اللبان أو الحلوى الخالية من السكر، بعض الإسهال أو المغص إذا تم تناوله بكميات كبيرة.
2. قلل من كمية الكافيين التي تتناولها، وذلك لأن الكافيين قد يجعل فمك أكثر جفافًا. ويوجد الكافيين في المشروبات المعروفة مثل القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.
3. توقف عن تدخين التبغ بجميع أنواعه.
4. تناول كميات كافية من المياه بانتظام.
5. جرب بدائل اللعاب المتاحة دون وصفة طبية – ابحث عن المنتجات التي تحتوي على زيليتول، مثل ماوث كوتي أو بخاخ مرطب للفم، أو ابحث عن المنتجات التي تحتوي على كربوكسى ميثيل السليلوز أو هيدروكسي إيثيل السليلوز.
6. جرب غسول الفم المخصص لجفاف الفم – خاصة الذي يحتوي على زيليتول، مثل غسول جفاف الفم بيوتين، أو غسول جفاف الفم إيه سي تي توتال كير، والذي يوفر حماية من تسوس الأسنان أيضًا.
7. تجنب استخدام مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية)، ومضادات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية لأنها يمكن أن تتسبب في زيادة جفاف الفم لديك.
8. تنفس من أنفك، وليس من فمك.
9. أضف الرطوبة إلى الهواء ليلاً باستخدام جهاز ضبط الرطوبة في الغرفة.

 

إجراءات أخرى للمحافظة على صحة الفم : 

 

 اللعاب مهم للمحافظة على صحة الأسنان والفم، وإذا كنت تصاب بجفاف الفم باستمرار، فاتخاذ الخطوات التالية لحماية صحة الفم يمكن أن يفيد أيضًا حالتك:

1. تجنب الأطعمة السكرية أو الحامضية وكذلك الحلوى لأنها تزيد من خطر تسوس الأسنان.
2. نظف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
3. استخدم غسول الفم بالفلورايد أو نظف أسنانك بجل الفلورايد قبل للنوم.
4. زر طبيب الأسنان مرتين على الأقل كل عام لاكتشاف تسوس الأسنان أو مشاكل الأسنان الأخرى وعلاجها.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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