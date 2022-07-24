هدايا الآباء قد تكون خطيرة على صحة صغارهم.. فاحذروها!

الوكيل الإخباري - يفضل الأطفال الصغار أن يقتنوا الهدايا والألعاب في جميع مناسباتهم، وهو الطلب الذي يلبيه الآباء في مواسم الأعياد والمناسبات وأعياد الميلاد بمحبة وسرور.

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وتعتبر الألعاب جزءاً مهماً وممتعاً من نمو كل طفل. لكن يمكن أن تأتي هذه الألعاب مع المخاطر أيضاً، لذلك من المهم أن يقوم الآباء بفحص ألعاب أطفالهم، والإشراف على وقت لعبهم، خوفاً عليهم من تعرضهم للأذى.



ويقترح موقع kidshealth الصحي بعض الإرشادات العامة، التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء الألعاب:



- يجب تمييز الألعاب المصنوعة من القماش على أنها مقاومة للهب أو مثبطة له.

- يجب أن تكون الألعاب المحشوة قابلة للغسيل.

- يجب أن يكون الطلاء على أي ألعاب خاليًا من الرصاص.

- يجب أن تكون المواد الفنية غير سامة.

- يجب أن يذكر على عبوات أقلام التلوين والألوان الأخرى هذه العبارة: "ASTM D-4236"، ما يعني أنه تم تقييمها من قبل الجمعية الأميركية للاختبار والمواد.

- ضرورة الابتعاد عن الألعاب القديمة، حتى الألعاب اليدوية من الأصدقاء والعائلة. وربما تكون لهذه الألعاب قيمة عاطفية، وهي بالتأكيد أقل كلفة، لكنها قد لا تفي بمعايير السلامة الحالية، ويمكن أن تكون مستهلكة من اللعب السابق بحيث يمكن أن تنكسر وتصبح خطرة.

- التأكد من أن صوت اللعبة ليس مرتفعاً جداً بالنسبة لطفلك. ويمكن أن يكون صوت بعض الخشخيشات وألعاب الصرير والألعاب الموسيقية أو الإلكترونية مرتفعًا، مثل بوق السيارة، وحتى أعلى إذا كان الطفل يصله مباشرة بالأذنين، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.

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