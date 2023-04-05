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الأربعاء، 05-04-2023 03:24 م

هذه المواد الغذائية تزيد خطر الاصابة بالزهايمر !

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي تناول مجموعة محددة من الأطعمة أو المشروبات أو المواد الغذائية الأخرى إلى زيادة خطر التعرض للإصابة بمرض ألزهايمر في المستقبل، فما هذه الأطعمة؟

نوضح في السطور التالية، قائمة بأبرز المواد الغذائية التي تزيد خطر الإصابة بألزهايمر، وفقًا لما ذكره موقع "Eat this".

مواد غذائية تزيد خطر الإصابة بألزهايمر

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1- الحبوب السكرية
يعتقد العديد من خبراء الصحة أن التنافر بين المعدة والدماغ يساهم في الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو ما يحدث بسبب اضطراب محور الأمعاء والدماغ من خلال انتقال البروتينات غير الطبيعية عبر العصب المبهم الذي يرسل إشارات من القناة الهضمية إلى الدماغ، وبسبب انخفاض تنوع الأمعاء وزيادة الالتهاب، يعتقد أن هذا ما يشكل روابط مهمة لتطور خرف ألزهايمر.


وأحد أكبر المساهمين المعروفين الذين يمكن أن يزيدوا من هذا النوع من الالتهاب يأتي في شكل حبوب سكرية قد تحتوي على الجليفوسات - وهو مبيد شائع يتم رشه على محاصيل الذرة، وقد ثبت أنه يؤدي إلى اضطراب في ميكروبيوم الأمعاء.


2- البسكويت
الحلويات التي تحتوي على مكونات مضافة، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والزيوت المهدرجة أو السكر كمكون أول، تساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.


لذا، ينصح بمحاولة الابتعاد بشكل تام عن تناول هذه الحلويات قدر الإمكان، للوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر في وقت لاحق.


3- الصودا دايت
المشروبات الغازية الدايت مع جميع المحليات الصناعية هي أيضًا معطلة للأمعاء وتقلل من التنوع، والاستثناء الوحيد هو ستيفيا، وهي مادة تحلية طبيعية.
وعليه، فإن الصود دايت يمكن أن تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.


4-المعكرونة 
الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة النشوية، بما في ذلك الخبز والمعكرونة والأرز بشكل مفرط معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بمرض ألزهايمر.


لذا، يجب التأكد من الحد من هذه الأطعمة في النظام الغذائي المتبع، للحفاظ على صحة الأمعاء، وتجنب مخاطر مرض ألزهايمر في المستقبل.

 

 

الكونسلتو الطبي

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