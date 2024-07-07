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الأحد، 07-07-2024 11:01 ص

هل ارتفاع الكوليسترول يضعف القلب؟

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الوكيل الاخباري- في الغالب يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، بالإضافة إلأى تأثيره على الأعضاء الحيوية في الجسم، ومن بينها القلب.اضافة اعلان


هل ارتفاع الكوليسترول يضعف القلب؟

عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم ، فإنه يتراكم في جدران الشرايين ، مما يسبب عملية تسمى تصلب الشرايين ، وهو شكل من أشكال أمراض القلب، حيث تصبح الشرايين ضيقة ويتباطأ تدفق الدم إلى عضلة القلب .

ويحمل الدم الأكسجين إلى القلب ، وإذا لم يصل ما يكفي من الدم والأكسجين إلى القلب، فقد يعاني الشخص من ألم في الصدر ، أما إذا انقطع إمداد الدم إلى جزء من القلب تمامًا بسبب الانسداد، فإن النتيجة هي نوبة قلبية .

كما أن هناك نوعان من الكوليسترول مألوفان لدى العديد من الأشخاص، البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول الضار والبروتين الدهني عالي الكثافة HDL أو الكوليسترول الجيد، حيث يعتبر البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المصدر الرئيسي للبلاك الذي يسد الشرايين، في حين يعمل البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) في الواقع على إزالة الكوليسترول من الدم.

الدهون الثلاثية هي نوع آخر من الدهون الموجودة في مجرى الدم، وتُظهِر الأبحاث الآن أن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية قد يكون مرتبطًا أيضًا بأمراض القلب.

 




 

 


 

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