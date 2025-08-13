توضيح بشأن حركات الدفع عبر "إي فواتيركم"

08:18 ص

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي قرابة 42.09 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.89 مليار دينار، وفقًا لتقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).





وبحسب تقرير شهر تموز، سجّل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في تموز 4.81 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.76 مليون مستخدم في حزيران، و4.73 مليون مستخدم في أيار.



وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.81 مليون مستخدم، هناك 4.76 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و43.4 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%.



وسجّل إجمالي قيمة الحركات خلال تموز ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة بشهري حزيران وأيار اللذين سجّلا 1.13 مليار دينار لكل منهما.



وبلغ عدد المفوّترين عبر النظام 636 مفوّتِرًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2193 خدمة.



كما سُجّل خلال تموز 6.58 مليون حركة، بارتفاع نسبته 7.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل 6.13 مليون حركة في حزيران، و6.54 مليون حركة في أيار، وفقًا للتقرير.



وتصدّرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.13 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.88 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.28 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ566 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ311 ألف حركة، ثم التعليم بـ130 ألف حركة، والنقل والسفر بـ68 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ46 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ36 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ33 ألف حركة.



وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال تموز، إذ بلغت 5.38 مليون حركة بنسبة 81.7%، مقابل 1.2 مليون حركة نقدية بنسبة 18.3%.



وتصدّرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر "إي فواتيركم" من حيث القيمة خلال تموز، إذ بلغت 858 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ286 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ81 مليون دينار، فالتمويل والخدمات المالية بـ47 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ28 مليون دينار، فالتجارة والخدمات بـ17 مليون دينار، والبنوك بـ15 مليون دينار، فالغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فالنقل والسفر بـ8 ملايين دينار.