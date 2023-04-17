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الإثنين، 17-04-2023 01:35 م

هل تواجه النعاس الشديد ولا تستطيع النوم ؟ .. 5 اسباب وراء ذلك

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الوكيل الإخباري- يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في النوم ليلًا رغم شعورهم بالنعاس، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتغلب على هذه المشكلة.

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نستعرض في التقرير التالي،  أسباب عدم القدرة على النوم رغم النعاس، وفقًا لموقع "Healthline".

أسباب عدم القدرة على النوم رغم النعاس


1- القلق
قد يكون عدم القدرة على النوم رغم النعاس ناتجًا عن الإصابة باضطراب القلق، لأنه يؤثر سلبًا على إيقاع الساعة البيولوجية في الجسم، عن طريق تحفيز المخ على إنتاج المزيد من هرمون الإجهاد "الكورتيزول".

2- الاكتئاب
كشفت مراجعة لمجموعة من الدراسات عام 2019، أن 90% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون من مشكلات تمنعهم من النوم ليلًا، مثل الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي ومتلازمة تململ الساقين.


3- الكافيين
ينصح الأطباء بالتوقف عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والنسكافيه، قبل موعد النوم بفترة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات، لتجنب الشعور بالأرق.

وأظهرت الأبحاث، أن استهلاك 16 أونصة من القهوة المخمرة -ما يعادل 200 ملليجرام من الكافيين- قبل 16 ساعة من حلول المساء قد يكون لها تأثيرات سلبية على النوم.


4- الألواح الإلكترونية
يجب الابتعاد عن الألواح الإلكترونية، لا سيما الهاتف المحمول، قبل ساعات من موعد النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يخل بإيقاع الساعة البيولوجية ويقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين.


5- الاضطرابات الهرمونية
تعتبر النساء من أكثر الفئات التي تعاني من عدم القدرة على النوم رغم النعاس، ويرجع السبب إلى الاضطرابات الهرمونية التي يتعرضن لها قبل وأثناء الدورة الشهرية وبعد انقطاع الطمث.

وثبت أن الاضطرابات الهرمونية عند النساء تقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين وتزيد هرمونات التوتر وتسبب الصداع وترفع درجة حرارة الجسم، وجميعها عوامل تسبب صعوبات في النوم.

 

الكونسلتو الطبي 

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