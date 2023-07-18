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الثلاثاء، 18-07-2023 11:49 ص

هل هناك مخاطر صحية لاستخدام البوتوكس؟

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الوكيل الإخباري- أكد طبيب التجميل تامر فادي يوسف أن مادة البوتوكس آمنة للاستخدام لأن ما يتم استخدامه في الحقن هو كميات صغيرة جداً، وذلك تعليقاً على دراسة أجرتها جامعة هارفرد حول مدى خطورة البوتكس على حياة الأفراد، باعتباره أحد أكثر المواد سمية.

وذكر يوسف أن مادة البوتوكس عبارة عن بروتين مصنوع من توكسين البوتولينوم، الذي ينتج من أحد أنواع البكتيريا المعروفة باسم كلوستريديوم البوتولينوم، وأنه على الرغم من سُمية "سم البوتولينوم" الكبيرة، فإنه آمن للاستخدام، لأن ما يتم استخدامه في الحقن هو كميات صغيرة جداً، وذكر أن البوتوكس الذي يشكل في الوقت الراهن "ثورة في عالم التجميل" ظهرت له الكثير من الفوائد في مختلف الاستخدامات التجميلية وكذلك الطبية.

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وأضاف أن حقن البوتوكس هو إجراء يلجأ له كثيرون للتقليل من الخطوط والتجاعيد التي تظهر على البشرة في مناطق الجبهة ومحيط العينين، كما أنه يعطي الجلد مظهراً أكثر نضارة من خلال استرخاء العضلات في المنطقة التي يتم حقنها، مشيراً الى استخدامات علاجية أخرى له مثل تقلصات العضلات حيث يقوم حقن البوتوكس بالعمل على إرخاء هذه العضلات المنقبضة، وعلاج الصداع النصفي المزمن، بالإضافة إلى أن البوتوكس يدخل نطاق الشق التجميل والعلاجي، ولكن بحسب كمية الجرعة والمضاعفات التي قد تحدث كزيادة الكمية وتسربها لمحيط عضلة العين أو عند الحاجب ما يؤدي الى رفع جهة أكثر من أخرى.

 

البيان


 




 

 


 

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