هل تناول الأفوكادو على الإفطار آمن؟

الوكيل الإخباري- يُعد الأفوكادو من أكثر الأطعمة فائدةً لصحة الإنسان، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز صحة الجسم والدماغ والقلب. وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، فإن دمج الأفوكادو في وجبتك الصباحية قد يكون أحد أفضل القرارات الغذائية التي تتخذها يوميًا.

1- يعزز فقدان الوزن ويقلل الشهية

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تضم الثمرة الواحدة من 10 إلى 13 جرامًا من الألياف، ما يساهم في إبطاء عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول. كما يساعد على تقليل هرمون الجوع، مما يُقلل من الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

2- يدعم صحة الدماغ ويحسّن الذاكرة

بفضل احتوائه على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، يساهم الأفوكادو في دعم وظائف الدماغ، وتحسين التركيز، والحد من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر. كما يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر، ويُسهم في استقرار المزاج بفضل محتواه من الفيتامينات الحيوية مثل فيتامينات B وE.

3- ينظم مستويات السكر في الدم

الأفوكادو منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون الصحية والألياف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. تناوله على الإفطار يساعد في تثبيت مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاعات المفاجئة، كما يُبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويعزز الإحساس بالامتلاء.

4- يحسّن صحة القلب ويخفض الكوليسترول

يُعتبر الأفوكادو غذاءً صديقًا للقلب، إذ يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). كما يُساهم في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان في تقليل إجهاد القلب وتعزيز الدورة الدموية.

5- يعزز صحة الجهاز الهضمي

تناول الأفوكادو صباحًا يساعد في تحسين الهضم بفضل محتواه الغني بالألياف والماء، مما يُقلل من الانتفاخ والإمساك، ويُعزز من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى. كما يدعم توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويُسهم في تقليل احتباس السوائل بفضل ما يحتويه من مغذيات كالمغنيسيوم والبوتاسيوم.