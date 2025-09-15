حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

الوكيل الإخباري- حرقة المعدة تحدث غالبًا نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وتزداد حدتها ليلًا خاصةً عند الاستلقاء بعد تناول الطعام. وقد تكون ناتجة عن مشاكل مثل عسر الهضم، جرثومة المعدة، أو ضعف في صمام المعدة.

كيف تتجنب حرقة المعدة ليلًا؟

🔸 لا تأكل قبل النوم مباشرة

تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، وتجنّب الوجبات الليلية.

🔸 نم بطريقة صحيحة

ارفع رأس السرير قليلاً أو استخدم وسادة إسفينية. النوم على الجانب الأيسر يُحسن الهضم ويخفف من الارتجاع.

🔸 تجنب الأطعمة المسببة للحموضة

كالشوكولاتة، القهوة، الحمضيات، البصل، الأطعمة الدهنية أو الحارة، والمشروبات الغازية.

🔸 تناول وجبات خفيفة

قسّم طعامك على وجبات صغيرة ومتكررة، ولا تفرط في العشاء.

🔸 مارس الرياضة باعتدال

تجنب التمارين العنيفة قبل النوم، ويفضل المشي الخفيف بعد العشاء.

🔸 راقب وزنك

الوزن الزائد يزيد الضغط على المعدة وقد يسبب حرقة.

🔸 استشر الطبيب عند الحاجة

إذا تكررت حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع، أو رافقها ألم بالصدر أو صعوبة في البلع، فاستشر طبيبك، فقد تكون علامة على ارتجاع المريء أو مشكلة صحية أكبر.