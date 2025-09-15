الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

5غ5غ5غ
تعبيرية
 
الإثنين، 15-09-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   حرقة المعدة تحدث غالبًا نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وتزداد حدتها ليلًا خاصةً عند الاستلقاء بعد تناول الطعام. وقد تكون ناتجة عن مشاكل مثل عسر الهضم، جرثومة المعدة، أو ضعف في صمام المعدة.

اضافة اعلان


كيف تتجنب حرقة المعدة ليلًا؟
🔸 لا تأكل قبل النوم مباشرة
تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، وتجنّب الوجبات الليلية.
🔸 نم بطريقة صحيحة
ارفع رأس السرير قليلاً أو استخدم وسادة إسفينية. النوم على الجانب الأيسر يُحسن الهضم ويخفف من الارتجاع.
🔸 تجنب الأطعمة المسببة للحموضة
كالشوكولاتة، القهوة، الحمضيات، البصل، الأطعمة الدهنية أو الحارة، والمشروبات الغازية.
🔸 تناول وجبات خفيفة
قسّم طعامك على وجبات صغيرة ومتكررة، ولا تفرط في العشاء.
🔸 مارس الرياضة باعتدال
تجنب التمارين العنيفة قبل النوم، ويفضل المشي الخفيف بعد العشاء.
🔸 راقب وزنك
الوزن الزائد يزيد الضغط على المعدة وقد يسبب حرقة.
🔸 استشر الطبيب عند الحاجة
إذا تكررت حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع، أو رافقها ألم بالصدر أو صعوبة في البلع، فاستشر طبيبك، فقد تكون علامة على ارتجاع المريء أو مشكلة صحية أكبر.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة