هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

تغيّرات الطقس يمكن أن تؤدي إلى اختلال المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين، ما قد يثير أو يزيد حدة نوبات الصداع. وتشمل المحفزات الأخرى:
الروائح القوية أو الدخان
التوتر والقلق
قلة النوم أو اضطرابه
تخطي الوجبات
الإفراط أو الانسحاب من الكافيين
الجفاف أو قلة شرب الماء
أعراض الصداع النصفي:
غثيان وتعب عام
حساسية شديدة للضوء والصوت
مشاكل في التركيز
تيبّس الرقبة
الدوخة والانزعاج
التهيّج والنعاس
كثرة التثاؤب أو الحاجة المتكررة للتبول
خيارات العلاج:
مسكنات ألم شائعة مثل الإيبوبروفين
أدوية خافضة لضغط الدم
مضادات الاكتئاب
أدوية مضادة للصرع
