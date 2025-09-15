هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

الوكيل الإخباري- الصداع النصفي هو اضطراب عصبي يُسبب ألمًا نابضًا في الرأس، مصحوبًا بأعراض مثل الغثيان، التعب، والحساسية الشديدة للضوء أو الصوت. وبينما يظن البعض أن الجينات وحدها مسؤولة عن الإصابة، إلا أن المحفزات البيئية ونمط الحياة تلعب دورًا كبيرًا، ومنها تغيرات الطقس.

كيف يؤثر الطقس على الصداع النصفي؟

تغيّرات الطقس يمكن أن تؤدي إلى اختلال المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين، ما قد يثير أو يزيد حدة نوبات الصداع. وتشمل المحفزات الأخرى:

الروائح القوية أو الدخان

التوتر والقلق

قلة النوم أو اضطرابه

تخطي الوجبات

الإفراط أو الانسحاب من الكافيين

الجفاف أو قلة شرب الماء



أعراض الصداع النصفي:

غثيان وتعب عام

حساسية شديدة للضوء والصوت

مشاكل في التركيز

تيبّس الرقبة

الدوخة والانزعاج

التهيّج والنعاس

كثرة التثاؤب أو الحاجة المتكررة للتبول



خيارات العلاج:

مسكنات ألم شائعة مثل الإيبوبروفين

أدوية خافضة لضغط الدم

مضادات الاكتئاب

أدوية مضادة للصرع