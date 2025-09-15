الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

فوائد تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميًا:
تحسين الهضم: حمض الأسيتيك في خل التفاح يعزز صحة الجهاز الهضمي ويدعم الميكروبيوم المعوي.
المساعدة في فقدان الوزن: يزيد الشعور بالشبع مما يقلل السعرات الحرارية.
تنظيم سكر الدم: مفيد لمرضى السكري عبر تحسين حساسية الإنسولين.
مضاد للبكتيريا: يعزز المناعة بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.
الوقاية من أمراض القلب: يخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.
تحسين صحة البشرة: يحافظ على توازن حموضة الجلد ويقلل من حب الشباب.
يُسمح بأخذ حتى ملعقتين كبيرتين (30 مل) يوميًا كحد أقصى. ويفضل تناوله قبل أو أثناء الوجبات لتحقيق أفضل النتائج.
