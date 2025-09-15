الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

الوكيل الإخباري- يتساءل الكثيرون عن الكمية اليومية المناسبة من خل التفاح لتحقيق أفضل فوائده الصحية. وفقًا لدراسة عام 2016، تُعتبر ملعقة كبيرة واحدة (15 مل) هي الجرعة اليومية الآمنة والمفيدة.



فوائد تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميًا:

تحسين الهضم: حمض الأسيتيك في خل التفاح يعزز صحة الجهاز الهضمي ويدعم الميكروبيوم المعوي.

المساعدة في فقدان الوزن: يزيد الشعور بالشبع مما يقلل السعرات الحرارية.

تنظيم سكر الدم: مفيد لمرضى السكري عبر تحسين حساسية الإنسولين.

مضاد للبكتيريا: يعزز المناعة بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

الوقاية من أمراض القلب: يخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

تحسين صحة البشرة: يحافظ على توازن حموضة الجلد ويقلل من حب الشباب.



يُسمح بأخذ حتى ملعقتين كبيرتين (30 مل) يوميًا كحد أقصى. ويفضل تناوله قبل أو أثناء الوجبات لتحقيق أفضل النتائج.

