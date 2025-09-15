الإثنين 2025-09-15 12:24 م
 

الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

555
تعبيرية
 
الإثنين، 15-09-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-  تُعد أمراض القلب الخلقية من أكثر العيوب شيوعًا بين الأطفال، وتحدث بمعدل 8 إلى 10 حالات لكل 1000 ولادة. وقد لا تظهر الأعراض فور الولادة، مما يجعل الكشف المبكر ضروريًا لتجنب المضاعفات الخطيرة وتحسين فرص العلاج.

اضافة اعلان


طرق الكشف والتشخيص
قبل الولادة: يساعد تخطيط صدى القلب للجنين والموجات فوق الصوتية في اكتشاف التشوهات القلبية مبكرًا.
بعد الولادة: يُستخدم فحص التأكسج النبضي لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، للكشف عن العيوب التي لا تظهر سريريًا.


العلاج والتدخلات
مع التقدم الطبي، أصبح بالإمكان إجراء تدخلات غير جراحية، مثل إغلاق القناة الشريانية بالقسطرة، مما يقلل من المخاطر وفترة البقاء في المستشفى.

الخلاصة: الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية، سواء قبل أو بعد الولادة، يُنقذ حياة الأطفال، ويساعد في التخطيط لعلاج آمن وفعّال.

 

 الكونسلتو 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة