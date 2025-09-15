الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

الوكيل الإخباري- تُعد أمراض القلب الخلقية من أكثر العيوب شيوعًا بين الأطفال، وتحدث بمعدل 8 إلى 10 حالات لكل 1000 ولادة. وقد لا تظهر الأعراض فور الولادة، مما يجعل الكشف المبكر ضروريًا لتجنب المضاعفات الخطيرة وتحسين فرص العلاج.

طرق الكشف والتشخيص

قبل الولادة: يساعد تخطيط صدى القلب للجنين والموجات فوق الصوتية في اكتشاف التشوهات القلبية مبكرًا.

بعد الولادة: يُستخدم فحص التأكسج النبضي لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، للكشف عن العيوب التي لا تظهر سريريًا.



العلاج والتدخلات

مع التقدم الطبي، أصبح بالإمكان إجراء تدخلات غير جراحية، مثل إغلاق القناة الشريانية بالقسطرة، مما يقلل من المخاطر وفترة البقاء في المستشفى.



الخلاصة: الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية، سواء قبل أو بعد الولادة، يُنقذ حياة الأطفال، ويساعد في التخطيط لعلاج آمن وفعّال.