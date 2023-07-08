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السبت، 08-07-2023 10:34 ص

هل يجب غسل اللحوم قبل الطهي؟

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الوكيل الإخباري- تلجأ بعض النساء إلى غسل اللحوم قبل طهيها للتخلص من الدماء والجراثيم وتناول لحم نظيف، لكن هل هذه العادة سليمة أم لا؟

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نستعرض في السطور التالية، ما إن كان من الأفضل غسل اللحوم قبل الطهي أو وضعها على النار مباشرة منعًا لانتشار السالمونيلا.

غسل اللحوم يؤدي إلى الإصابة بالسالمونيلا
قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفيات جامعة القاهرة ، إن غسل اللحوم عقب الذبح مباشرةً أمر غير صحي على الإطلاق، لأنه يؤدي إلى احتفاظ اللحوم بالبكتيريا المسببة للجراثيم المضرة للجسم.

وأضافت عبد الوهاب، أن غسل اللحوم يؤدي إلى الإصابة بالسالمونيلا، لذا وجهت أن أفضل طريقة لطهي اللحمة، هو وضعها في إناء مملوء بالمياه المغلي على النار جيدًا على النار بدرجة حرارة مرتفعة، مع إضافة التوابل المعروفة وورق اللورا.


ونصحت بعدم طهي اللحم عقب الذبح بشكل مباشر، حيث يفضل أن تظل في الفريزر لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل الطهي، للتخلص من البكتيريا والجراثيم.


أعراض السالمونيلا
ويصاب الشخص بالسالمونيلا، عند تناول اللحوم الملوثة بالبكتيريا والجراثيم، أو بسبب غسل اللحوم، بحسب موقع "Healthline"، لنستعرض أعراضها، وهي:
- تشنجات المعدة.
- براز دموي.
- حمى.
- صداع بالرأس.
- تقلصات.
- القيء.
- إسهال.
- برود وقشعريرة.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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