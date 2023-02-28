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الثلاثاء، 28-02-2023 09:15 ص

وضع البُن على الجروح.. آمن أم مضر؟

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الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على استعمال البُن في علاج الجروح، لاعتقادهم أنه يساعد على التئامها، وهذا ما نفاه الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر .

وقال ناجي إن البن لا يساهم في التئام الجروح كما يظن البعض، بل يعمل فقط على وقف النزيف المصاحب لها، نظرًا لقدرته الكبيرة على تضييق الأوعية الدموية، مما يساعد على تجلط الدم.

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وأكد استشاري التغذية العلاجية أن البن يستخدم فقط مع الجروح البسيطة، بينما الأنواع العميقة لا تجدِ الوصفات الطبيعية نفعًا في علاجها والسيطرة على نزيفها.


وأضاف أن الجروح العميقة يصعب التئامها إلا عن طريق الخياطة، لذلك يجب الإسراع في زيارة الطبيب على الفور عند الإصابة بها، خاصةً إذا كان المصاب يشعر بوجود جسم غريب بداخلها، مثل الزجاج أو الخشب.


أضرار البن للجروح
وأوضح ناجي أنه بشكل عام، لا يفضل وضع البُن على الجروح إطلاقًا، لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، إذا كان النوع المستخدم ملوثًا.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية إجراء بعض الإسعافات الأولية قبل الذهاب للطبيب، وتشمل "غسل الجرح جيدًا بالماء الجاري، ثم وضع قطعة من الشاش المطهر عليه، مع الضغط برفق لوقف النزيف".

 

الكونسلتو الطبي

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