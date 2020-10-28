3 حلول منزلية بسيطة للفطريات الجلدية

الوكيل الاخباري - ذكر تقرير أن الفطريات يمكنها أن تنتقل عن طريق العدوى من شخص إلى آخر، وأشار إلى أنها تظهر من خلال بعض الأعراض مثل الحكة والتقشير واحمرار الجلد وتقشر الأظافر وهشاشة الشعر.

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فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة بين الحين والآخر ننصحك أولاً بأن تستشير الطبيب المتخصص وأن تستفيد بعد ذلك من خصائص بعض المكونات المنزلية، ولهذا عليك باستخدم مثلاً زيت جوز الهند الذي يحتوي على مكونات فعالة مضادة للفطريات وتطبيقه على المنطقة المصابة 3 مرات يومياً.



ومن المهم أيضاً أن الاعتماد على الثوم كعلاج ولهذه الغاية يجب سحق حبتين منه مع القليل من زيت الزيتون ووضع المزيج على منطقة نمو الفطر وتركه لمدة 30 دقيقة وهكذا سيتم الحصول على النتيجة خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.



وينصح بعض الخبراء أيضاً باللجوء إلى جل الصبار الذي يعمل على تهدئة الجلد وشفائه. ويكفي لهذا وضع القليل منه على المنطقة التي تنمو عليها الفطريات يومياً إلى أن يتم التخلص من هذه المشكلة نهائياً.

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