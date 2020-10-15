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الخميس، 15-10-2020 10:30 ص

3 علامات هامة تدل على إصابتك بالوسواس القهري

وسواس-النظافة


الوكيل الاخباري - مشكلة الوسواس القهري، فهي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم، وهو اضطراب مرتبط بالقلق ويؤدي إلى ممارسة بعض السلوكيات المبالغ فيها خلال الحياة اليومية.

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إليك علامات واضحة تدل على المعاناة من هذه المشكلة وهذه أبرزها:

1- المبالغة في فرك اليدين أثناء غسلهما:

يساعد هذا على الوقاية من الأمراض والفيروسات، لكن المبالغة من خلال إطالة مدة الغسل وتكراره قد تدل على الإصابة بالوسواس القهري.


2- التفحص المتكرر للأشياء في المنزل:

منها مقابض الغاز مثلاً والمصابيح والكهرباء، في حال قمت بذلك من 3 إلى 4 مرات متواصلة فإنه يشير ذلك الى المعاناة من القلق الزائد او الوسواس القهري.


3- العدّ:

فهي من العلامات التي لا ينتبه إليها الكثير، فقد يعدّ الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري مثلاً درجات السلّم، كما قد يفكّر مطولاً ويبدي خوفه وقلقه في حال لم يؤدِّ مهمة ما، ومن الممكن أن يكون هؤلاء الاشخاص من الأكثر تنظيماً حيث يبالغون في الترتيب والتنظيف.

 

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