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الخميس، 20-04-2023 10:39 ص

4 أطعمة على مرضى الكوليسترول تجنبها في العيد

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الوكيل الإخباري- تتنوع الأطعمة في عيد الفطر المبارك، إلا أن أغلبها يتسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يهدد صحة القلب، لذا يوصي خبراء التغذية بتجنب الأطعمة ذات التأثير السلبي على مرضى الكوليسترول.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الأطعمة على مرضى الكوليسترول تجنبها، وفقًا لموقع "Times of india".

أطعمة ممنوعة على مرضى الكوليسترول في العيد

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1-كعك العيد
يعتبر كعك العيد أحد الأطعمة المفضلة لجميع الأشخاص، ويمكن تناوله بين الوجبات أو على وجبة الإفطار صباحًا، لكنه يحتوي على كميات كبيرة جدًا من السمن والسكر والدقيق الأبيض، جميع هذه المكونات تمثل خطورة على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.


2-اللحوم الحمراء
تعتبر اللحوم الحمراء دائمًا ضارة بمرضى الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، يجب عليهم عدم تناول اللحوم الحمراء حتى لا يرتفع الكوليسترول في الجسم، لذا يجب تجنب تناول لحم البقر ولحم الضأن؛ كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

ويجب استبدال اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدر الديك الرومي والأسماك.


3-اللحوم المصنعة
تستخدم اللحوم المصنعة القطع الدهنية من اللحوم، وتحتوي على مستويات عالية جدًا من الكوليسترول والدهون المشبعة، ما يضر بصحة القلب لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، تتضمن اللحوم المصنعة: اللانشون والسجق واللحم المقدد.

4-الأطعمة المقلية
تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات إضافًة إلى الدهون المشبعة غير الصحية، فضلًا عن السعرات الحرارية، حيث يستخدم الشخص المقلاة العميقة في زيادة الطاقة في الطعام، استخدام مقلاة هوائية أو استخدام زيت صحي لقلي الطعام.

 

الكونسلتو الطبي

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