4 علاجات منزلية تخلصك من تعرق اليدين والقدمين

الوكيل الإخباري- التعرق هو الطريقة التي ينظم بها الجسم درجة حرارته، لكن التعرق المفرط يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالخجل، ولكن قد تساعد بعض العلاجات المنزلية، في القضاء على هذه المشكلة.

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نستعرض في السطور التالية أبرز العلاجات المنزلية التي تساعد على القضاء على فرط تعرق اليدين والقدمين، وفقًا لما نشره موقع "Healthline"



العلاجات المنزلية لعلاج فرط تعرق اليدين والقدمين



1.مضادات التعرق

عادًة ما ترتبط مضادات التعرق بتعرق الإبط، لكنها فعالة أيضًا في إيقاف التعرق في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك اليدين.



إذا كنت تعاني من مشاكل التعرق المفرط، ضع مضادًا للتعرق على يديك لتقليل البلل والعرق. ابدأ بمضادات التعرق ذات القوة العادية، ثم انتقل إلى مضاد التعرق ذو القوة السريرية إذا لم تحصل على النتائج المرجوة.



تعمل مضادات التعرق بشكل أفضل عند وضعها ليلاً لأنها تمنح يديك مزيدًا من الوقت لامتصاصها، وتعمل هذه المنتجات عن طريق إرسال إشارات لجسمك للتوقف عن التعرق.



2.صودا الخبز

تعد صودا الخبز طريقة سريعة وغير مكلفة لتقليل تعرق اليدين والقدمين، بالإضافة إلى قدرتها على تنظيف الأسنان وتبييضها.



وتعمل صودا الخبز كمضاد للعرق ومزيل للعرق، نظرًا لأن صودا الخبز قلوية، فإنها تقلل التعرق وتجعل العرق يتبخر بسرعة.



3.خل التفاح

إذا كنت تعاني من فرط التعرق، يمكن لخل التفاح العضوي أن يحافظ على جفاف راحة اليدين أو القدمين من خلال موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم.

ويتم مسح راحة اليدين أو القدمين بخل التفاح، وتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج، أو إضافة ملعقتين كبيرتين في النظام الغذائي اليومي مع العسل والماء أو مع عصير الفاكهة.



4.أوراق الميرمية

تمتاز الميرمية بقدرتها على إزالة زيوت الجلد الزائدة ومنع التعرق، ويمكن أن تقلل هذه الخاصية أيضًا الرائحة الناتجة عن التعرق.



قد يؤدي إضافة أوراق الميرمية إلى الطعام أو احتساء شاي الميرمية إلى التخفيف من تعرق اليدين والقدمين، ويمكن أيضًا حمل المريمية المجففة في كيس من القماش ووضع اليدين أو القدمين عليه لامتصاص العرق ومنع التعرق.



