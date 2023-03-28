4 فئات عليها تجنب تناول الفول على السحور

الوكيل الإخباري- يعد الفول من الأطعمة المفضلة عند العديد من الأشخاص في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقه اللذيذ وقدرته الكبيرة على تقليل الشعور بالجوع أثناء الصيام.



ورغم القيمة الغذائية العالية للفول، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Healthline" و"Medical News Today" و"Eating well".



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فئات ممنوعة من تناول الفول



1- مرضى القولون العصبي

يجب على الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي تجنب البقوليات، لا سيما الفول، في السحور، لاحتوائها على مركبات نباتية تعرف باسم الليكتينات.

والليكتينات عبارة عن بروتينات تؤدي إلى تهيج القولون، ومن ثم الشعور بتقلصات في المعدة وانتفاخ البطن، لذلك ينصح خبراء التغذية بنقع الفول في الماء قبل تدميسه، للتقليل من التركيزها.



2- مرضى التهاب الأمعاء

يحظر على مرضى التهاب الأمعاء تناول الفول، لاحتوائه على بروتينات تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم، خاصةً الإسهال وألم البطن، كما تقلل من قدرة أجسامهم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.



3- مرضى الضغط المرتفع

ينبغي على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الابتعاد عن الفول المعلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الملح والنترات والنتريت، وغيرها من المواد التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.



4- حساسية البقوليات

يجب أن تكون وجبة السحور لمرضى حساسية البقوليات خالية تمامًا من الفول، لأن تناوله يثير لديهم مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل الحكة واحمرار الجلد والغثيان والإسهال.



الكونسلتو الطبي

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