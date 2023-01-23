الوكيل الإخباري-

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تعمل مناعة الحامل بكل قوتها لحماية الجنين الذي ينمو، فتصبح الأم عرضة للجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي، خصوصاً من أطعمة معينة. ومن الأطعمة التي يرجّح أن تسبب التسمم الغذائي المأكولات البحرية، والدواجن، واللحوم الحمراء. كما توجد فايروسات تنقلها الأيدي الملوثة بحسب البيان، التي حددت 5 أساليب للوقاية من التسمم أثناء الحمل، وهي:غسل اليدين والمعصمين بعد لمس اللحوم النيئةتنظيف أسطح المطبخ قبل وبعد تحضير الطعامتجفيف اليدين لأن البكتيريا تنتشر في الأسطح الرطبةوضع الأطعمة المبرّدة في البرّاد بسرعةطبخ الطعام حتى يسخن ويتصاعد البخار منه

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