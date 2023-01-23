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الإثنين، 23-01-2023 04:20 م

5 أساليب للوقاية من التسمم أثناء الحمل

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الوكيل الإخباري- تعمل مناعة الحامل بكل قوتها لحماية الجنين الذي ينمو، فتصبح الأم عرضة للجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي، خصوصاً من أطعمة معينة. ومن الأطعمة التي يرجّح أن تسبب التسمم الغذائي المأكولات البحرية، والدواجن، واللحوم الحمراء. كما توجد فايروسات تنقلها الأيدي الملوثة بحسب البيان، التي حددت 5 أساليب للوقاية من التسمم أثناء الحمل، وهي:

غسل اليدين والمعصمين بعد لمس اللحوم النيئة

تنظيف أسطح المطبخ قبل وبعد تحضير الطعام

تجفيف اليدين لأن البكتيريا تنتشر في الأسطح الرطبة

وضع الأطعمة المبرّدة في البرّاد بسرعة

طبخ الطعام حتى يسخن ويتصاعد البخار منه
 
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عكاظ

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