أضرار البقاء في المنزل فترة طويلة.. احذرها

الوكيل الإخباري- البقاء في المنزل لفترات طويلة قد يبدو غير ضار، ولكن له العديد من الآثار الجانبية التي تؤثر على الصحة العامة، ومنها:

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قلة النشاط البدني

يسبب قلة الحركة وتقليل التمارين الرياضية زيادة في خطر الإصابة بالسمنة، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وضعف العظام والعضلات.

اضطرابات النوم

عدم التعرض للضوء الطبيعي يؤدي إلى اضطرابات النوم، مثل الأرق والقلق، نتيجة لتأثيره على الساعة البيولوجية للجسم.

تغيرات الحالة المزاجية

قلة التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يمكن أن تسبب تغيرات في المزاج وزيادة التقلبات العاطفية مع مرور الوقت.

اضطرابات الوزن

الشعور بالملل والاكتئاب قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية، مما يؤثر سلبًا على الوزن.

نقص فيتامين د

البقاء في المنزل يحد من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د الضروري لصحة العظام والعضلات والمناعة.



من المهم الحفاظ على التوازن بين الراحة والنشاط البدني والهواء الطلق لحماية صحتك العامة.