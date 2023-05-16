5 مخاطر للإفراط في تناول الملح

الوكيل الإخباري-

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حذر المركز الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح، وأوصى المركز الألماني بألا تزيد كمية الملح في الطعام على 5 غرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ما يعني الاستغناء عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، مع مراعاة إضافة القليل من الملح إلى الطعام واستخدام التوابل الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام. وحذر المركز من خطر الاستغناء التام عن الملح، لحاجة الجسم إليه للحفاظ على توازن الماء وتوازن الإلكترويت فيه، وللهضم وعمل العضلات، والتوازن الحمضي القلوي، وعليه لا يجب أن تقل كمية الملح يومياً عن 3 غرامات.ارتفاع ضغط الدمالسكتات الدماغيةضعف جهاز المناعةمشاكل الجهاز الهضميالإصابة بالسمنة