الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 16-05-2023 01:28 م

5 مخاطر للإفراط في تناول الملح

الملح-يسبب-الموت-المبكر (1)


الوكيل الإخباري- حذر المركز الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح، وأوصى المركز الألماني بألا تزيد كمية الملح في الطعام على 5 غرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ما يعني الاستغناء عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، مع مراعاة إضافة القليل من الملح إلى الطعام واستخدام التوابل الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام. وحذر المركز من خطر الاستغناء التام عن الملح، لحاجة الجسم إليه للحفاظ على توازن الماء وتوازن الإلكترويت فيه، وللهضم وعمل العضلات، والتوازن الحمضي القلوي، وعليه لا يجب أن تقل كمية الملح يومياً عن 3 غرامات.اضافة اعلان


ارتفاع ضغط الدم

السكتات الدماغية

ضعف جهاز المناعة

مشاكل الجهاز الهضمي

الإصابة بالسمنة

عكاظ

 




 

 


 

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