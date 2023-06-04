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الأحد، 04-06-2023 03:01 م

5 منتجات صحية تطيل عمر الخضراوات عند التخزين

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الوكيل الإخباري- تفسد بعض الخضراوات رغم تخزينها في الثلاجة، لكن يتوقف ذلك على التخزين الصحيح الذي يتضمن بعض الشروط وأبرزها استخدام منتجات صحية وآمنة على الخضراوات.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بمنتجات صحية تطيل عمر الخضراوات عند التخزين، وفقًا لمواقع "Live strong" و"today" و"The New York Times".

منتجات صحية تطيل عمر الخضراوات عند التخزين

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1-عبوات الثلاجة ذات الفتحات
تمتاز بعض الأنواع من عبوات الثلاجة ذات الفتحات في الغطاء، بمنع جفاف الخضراوات وفي نفس الوقت الحماية من الرطوبة، كما تسمح بتهوية العبوة من الداخل نتيجة لنزول بعض العصائر عند تخزين لحوم نيئة بها، ما يحمي من تراكم البكتيريا الناتجة عن عدم التهوية.

2-أكياس السيلكون
تمنح أكياس السيلكون المثقوبة عمر أطول عند تخزين الخضراوات والفواكه خاصًة الموز والبصل، لأن هذه المنتجات تحفظ في درجة حرارة الغرفة لكنها أيضًا بحاجة إلى دوران الهواء، لكن مع الحفاظ على هذه المنتجات في الثلاجة فيجب حمايتها من غاز الإثيلين الموجود في الثلاجة فضلًا عن فرص تدفق الهواء.

3-أكياس قماش
يناسب هذا النوع من الأكياس الخضراوات الورقية، لأنها تتعفن بسهولة، ضع المنتجات في أكياس قماشية مصنوعة من القطن، لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، حيث تسهم هذه الأكياس في التخلص من الرطوبة الموجودة على الخضراوات.

4-ورق بلاستيكي
تمنح أغلفة الورق البلاستيكية عمر أطول لبعض أنواع من الخضراوات، خاصًة الخضراوات الصلبة مثل البنجر والبروكلي كذلك الطماطم والليمون، لأن هذه الأغلفة تحافظ على لون وشكل الأطعمة، تمتاز هذه الأغلفة بإعادة الاستخدام وصلاحيتها الممتدة إلى عام ويمكن غسلها بالماء والصابون.

 

الكونسلتو الطبي 

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