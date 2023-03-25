5 نصائح لتجنب النعاس بعد الافطار

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، وقد يرجع ذلك لممارسة بعض العادات غير الصحية التي تؤثر على عملية الهضم وتوازن هرمونات الجسم.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز أسباب الشعور بالنعاس بعد الإفطار في رمضان، ونصائح للتغلب عليه، وفقًا لموقع "Medical news today"



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أسباب الشعور بالنعاس بعد الإفطار



- حدوث عملية الهضم المعقدة بعد تناول طعام الإفطار يتسبب في الشعور بالنعاس والكسل، لأن الجسم يكون في أشد الحاجة إلى الطاقة للقيام بالعمليات الحيوية الضرورية، ويحصل الجسم على هذه الطاقة التي يحتاجها من خلال الطعام، الذي يتحلل عن طريق الجهاز الهضمي ويتحول إلى جلوكوز.



- ينتج الجسم المزيد من الهرمونات التي تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، ونتيجة لها، يرتفع سكر الدم وينتج الجسم الأنسولين، للسماح بمرور السكر من الدم إلى الخلايا، لإنتاج طاقة للجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.



- عدم حصول الجسم على ساعات النوم الكافية في اليوم السابق يؤدي للشعور بالنعاس والتعب بعد تناول الطعام، نتيجة ارتفاع هرمون الإجهاد، بمجرد تناول الطعام وبدء عملية الهضم.



- قد ينتج الجسم هرمونات زائدة في الدماغ، خلال الدورة الهضمية، مثل السيروتونين، الذي يعد أحد الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج، لكنه أيضًا ناقل عصبي يساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين المسؤول عن تحسين فرص الحصول على نوم جيد، وبالتالي قد تعاني من التعب بعد الإفطار في رمضان.



- تعتبر الأطعمة أحد أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان، إذ تحتوي بعضها على الحمض الأميني التربتوفان، والذي يزيد من فرص التعب بعد الإفطار في رمضان.



- الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل الأرز والمكرونة والمقليات والأطعمة السكرية، قد تكون سبب النعاس بعد الإفطار في رمضان.



- نقص كمية الكافيين التي اعتاد عليها الجسم في ساعات النهار قد يكون أحد أسباب الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة الإفطار وحتى بعد تناول القهوة أو الشاي بعد الطعام.



- تناول المزيد من السكريات من خلال المشروبات الرمضانية أو الحلويات قد يسبب الشعور بالتعب والخمول والنعاس بعد الإفطار.



نصائح لتجنب النعاس بعد الإفطار



يمكن تفادي الإصابة بالنعاس بعد الإفطار من خلال اتباع عدد من النصائح البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:



- الحصول على القسط الكافي من النوم.



- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار الساعات بين الإفطار والسحور.



- تجنب شرب الكثير من العصائر المحلاة على وجبة الإفطار.



- تقليل كمية الكافيين التي تدخل الجسم.



- تناول وجبة طعام متوازنة العناصر الغذائية والابتعاد عن الأطعمة المقلية

والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.





الكونسلتو الطبي

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