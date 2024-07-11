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8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

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الخميس، 11-07-2024 12:59 م

8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

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الوكيل الإخباري- يتعرض أغلب الأشخاص للحساسية والمشاكل الجلدية في فصل الصيف، مثل الحكة الناتجة عن العرق، كما أن التعرض لأشعة الشمس قد يسبب تهيجًا في البشرة.

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علاجات منزلية لتخفيف حدة الحكة:
1- استخدام الكمادات الباردة: تساعد الكمادات الباردة في تهدئة البشرة وتقليل التورم والاحمرار.
طريقة الاستخدام: ضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد أو مكعبات الثلج على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة.
2- دقيق الشوفان الغروي: يحتوي دقيق الشوفان الغروي على مواد مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الحكة.
طريقة الاستخدام: أضف كوبًا من دقيق الشوفان الغروي إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الفاتر وانقع جسمك لمدة 15-20 دقيقة.
3- جل الصبار (الألوفيرا): يمتلك الصبار خصائص مهدئة ومرطبة للبشرة.
طريقة الاستخدام: استخرج الجل من ورقة الصبار وطبقه مباشرة على المنطقة المصابة واتركه حتى يجف.
4- خل التفاح: يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في تقليل الحكة.
طريقة الاستخدام: اخلط كمية قليلة من خل التفاح مع ضعفها من الماء وامسح المنطقة المصابة باستخدام قطعة قطنية.
5- زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على مواد مضادة للالتهابات ومرطبة.
طريقة الاستخدام: دلك المنطقة المصابة بزيت جوز الهند بلطف عدة مرات في اليوم.
6- بيكربونات الصوديوم: تساعد بيكربونات الصوديوم في تهدئة الحكة وتخفيف التهيج.

طريقة الاستخدام: اخلط نصف كوب من بيكربونات الصوديوم في حوض الاستحمام المملوء بالماء الفاتر وانقع جسمك لمدة 15-20 دقيقة.
7- عسل النحل: يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.
طريقة الاستخدام: ضع طبقة رقيقة من العسل على المنطقة المصابة واتركه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.
8- شاي البابونج: يمتلك البابونج خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات.
طريقة الاستخدام: انقع أكياس شاي البابونج في الماء المغلي، ثم دعها تبرد وضعها على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة.

 


نصائح إضافية لتجنب الحكة في الصيف:
1- ارتداء ملابس قطنية: تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية التي قد تهيج البشرة.
2- البقاء في الظل: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.
3- الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.
4- استخدام مرطبات خفيفة: اختيار مرطبات خالية من العطور والمكونات الكيميائية القاسية.

الكونسلتو




 




 

 


 

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