احذر 'هذه العادة' عند الاستيقاظ في منتصف الليل

الوكيل الإخباري- هناك عادة يرتكبها معظم الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم في منتصف الليل، ثبت أن لها تأثيرات سلبية على الصحة، حسبما ذكر الدكتور بيكوان لوه .



وقال لوه إن العادة التي يقصدها هي "الإمساك بالهاتف المحمول عند الاستيقاظ من النوم في منتصف الليل، للتحقق من الوقت أو تصفح محتواه".

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وأضاف أن هذه العادة تزيد من الشعور بالتوتر، بالإضافة إلى أنها تجعل الإنسان يواجه صعوبة كبيرة في العودة إلى النوم مرة أخرى.



وأوضح أن الضوء الأزرق المنبعث من الألواح الإلكترونية، بما في ذلك الموبايل، يؤثر سلبًا على أنماط النوم، مما يمنع الدماغ من الاسترخاء والعودة للنوم.



ونقلًا عن توصيات الخبراء، يجب وضع الهاتف المحمول بعيدًا عن السرير. وفي حالة الاستيقاظ في منتصف الليل، من الأفضل عدم النهوض، ومحاولة الاسترخاء.



وأشار الخبراء إلى إمكانية ترك السرير، إذا استمر الاستيقاظ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، مشددين على ضرورة الذهاب لمكان هادئ، لممارسة نشاط يساعد على الاسترخاء، مثل القراءة أو الاستمتاع لموسيقى هادئة.