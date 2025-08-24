إسرائيل تكشف طبيعة الصاروخ "النوعي" الذي أطلقه الحوثيون

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخاً من هذا النوع باتجاه إسرائيل، مبيناً أن "الإخفاق في عملية الاعتراض يوم الجمعة الماضي يخضع للتحقيق ولا علاقة له بنوع الصاروخ الذي تم إطلاقه"، موضحاً أن الصاروخ احتوى على رأس حربي يضم 22 قنبلة صغيرة ومسلحة.
وذكر المتحدث أن تحقيقاً أولياً في سلاح الجو أكد أن الصاروخ الذي أُطلق أول أمس من اليمن كان صاروخاً عنقودياً، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي، وبخاصة الطبقة العليا، قادرة على التعامل مع صواريخ من هذا النوع واعتراضها كما فعلت في السابق.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأمريكي يوضح موقف واشنطن من إرسال قواتها إلى أوكرانيا
-
سوريا .. العثور على بئر مليئة بالألغام في ريف حمص والداخلية السورية تحذر
-
هل سيشمل العفو العام عبدالله أوجلان؟.. حزب أردوغان يحسم الجدل!
-
لافروف يُحرج صحفية أمريكية
-
إعلان صادر عن الحكومة البريطانية حول طلبات اللجوء
-
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
-
ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو
-
158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور في السودان منذ أيار