إسرائيل تكشف طبيعة الصاروخ "النوعي" الذي أطلقه الحوثيون

الأحد، 24-08-2025 06:20 م
الوكيل الإخباري-   كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طبيعة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على إسرائيل، الجمعة، مشيراً إلى أن الجماعة استخدمت صاروخاً عنقودياً لأول مرة.اضافة اعلان


وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخاً من هذا النوع باتجاه إسرائيل، مبيناً أن "الإخفاق في عملية الاعتراض يوم الجمعة الماضي يخضع للتحقيق ولا علاقة له بنوع الصاروخ الذي تم إطلاقه"، موضحاً أن الصاروخ احتوى على رأس حربي يضم 22 قنبلة صغيرة ومسلحة.

وذكر المتحدث أن تحقيقاً أولياً في سلاح الجو أكد أن الصاروخ الذي أُطلق أول أمس من اليمن كان صاروخاً عنقودياً، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي، وبخاصة الطبقة العليا، قادرة على التعامل مع صواريخ من هذا النوع واعتراضها كما فعلت في السابق.

