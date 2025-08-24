سوريا .. العثور على بئر مليئة بالألغام في ريف حمص والداخلية السورية تحذر

وذكرت الوزارة أن الألغام، بينها فردية وأخرى مخصصة للمركبات، كانت مخبأة بإحكام داخل أكياس.
وقالت الداخلية في بيان رسمي إن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتأمين المناطق السكنية وحماية المواطنين السوريين من المخاطر التي تشكلها المواد المتفجرة والمخلفات الحربية.
وأضاف البيان أن "العناصر الأمنية قامت على الفور بتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين في المنطقة"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن زرع هذه الألغام.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية المواطنين السوريين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواد متفجرة، مشددة على أن التعاون مع الجهات المختصة يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامة الجميع ومنع وقوع أي حوادث محتملة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأمريكي يوضح موقف واشنطن من إرسال قواتها إلى أوكرانيا
-
إسرائيل تكشف طبيعة الصاروخ "النوعي" الذي أطلقه الحوثيون
-
هل سيشمل العفو العام عبدالله أوجلان؟.. حزب أردوغان يحسم الجدل!
-
لافروف يُحرج صحفية أمريكية
-
إعلان صادر عن الحكومة البريطانية حول طلبات اللجوء
-
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
-
ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو
-
158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور في السودان منذ أيار