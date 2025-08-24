الأحد 2025-08-24 07:12 م
 

سوريا .. العثور على بئر مليئة بالألغام في ريف حمص والداخلية السورية تحذر

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية أن دوريات مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني بمحافظة حمص تمكنت من العثور على بئر تحتوي على كمية كبيرة من الألغام.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة أن الألغام، بينها فردية وأخرى مخصصة للمركبات، كانت مخبأة بإحكام داخل أكياس.

وقالت الداخلية في بيان رسمي إن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتأمين المناطق السكنية وحماية المواطنين السوريين من المخاطر التي تشكلها المواد المتفجرة والمخلفات الحربية.

وأضاف البيان أن "العناصر الأمنية قامت على الفور بتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين في المنطقة"، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن زرع هذه الألغام.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية المواطنين السوريين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواد متفجرة، مشددة على أن التعاون مع الجهات المختصة يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامة الجميع ومنع وقوع أي حوادث محتملة.


روسيا اليوم
 
 
