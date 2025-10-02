الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 07:32 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل على حاسة التذوق.اضافة اعلان


وأشارت الدراسة إلى أن إزالة أضراس العقل قد تؤثر على حاسة التذوق، إذ لاحظ العلماء تحسنًا تدريجيًا في التمييز بين النكهات لدى الأشخاص الذين أجروا هذه العملية على مدى سنوات بعد القلع.

وحلل الباحثون بيانات 1255 شخصًا خضعوا لاختبارات منتظمة لتقييم حدّة التذوق على مدى عقدين، منهم 891 شخصًا أجروا عمليات قلع أضراس العقل، بينما احتفظ الباقون بتلك الأضراس.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين أُزيلت لديهم أضراس العقل تفوقوا بنسبة 3 إلى 10% في القدرة على تمييز النكهات مقارنةً بمن لم يخلعوا أضراسهم.

وشملت الاختبارات تذوق محاليل مختلفة مثل: الساكاروز، وكلوريد الصوديوم، وحمض الستريك، والكافيين، حيث طُلب من المشاركين تحديد مذاق كل محلول، وحقق الذين خلعوا أضراس العقل دقة أعلى في تحديد جميع النكهات. كما تبيّن أن النساء في هذه المجموعة تمتعن بحاسة تذوق أكثر دقة من الرجال.

ولا تزال الأسباب البيولوجية وراء هذا التأثير غير واضحة، لكن الباحثين يفترضون أن خلع أضراس العقل قد يؤدي إلى إتلاف النهايات العصبية في الجزء الأمامي من الفم، مما يزيد تدريجيًا من حساسية المستقبلات في باقي تجويف الفم. ويشير العلماء إلى أن التأكد من صحة هذه الفرضية يحتاج إلى المزيد

 
 
